Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a urmat tendinta internationala inchizand luna februarie cu o crestere de 12% pe indicii BET si BET-TR, in vreme ce valoarea zilnica a actiunilor tranzactionate in piata romaneasca a depasit pragul de 9 mil. euro.

Cea mai mare valoare atinsa de indicele BET s-a inregistrat pe 23 februarie, cand a inchis sedinta la 8.045 de puncte, cea mai mare valoare atinsa in ultimii noua ani.

Toate cele zece companii incluse in indicele BET au inregistrat cresteri dupa primele doua luni din acest an.

„Ca urmare a modernizarii continue a pietei de capital, a deschiderii tot mai mari catre fluxurile internationale de capital, a cresterii atractivitatii pentru investitorii locali, Romania paraseste teritoriul evaluarilor scazute si al activitatii reduse de tranzactionare,”, mentioneaza, intr-un comunicat de presa Ludwik Sobolewski, CEO al BVB.

Ceilalti indici ai bursei, BET-TR, BET-XT, BET-XT-TR si BET-Plus, au inregistrat valori maxime istorice. Cea mai mare valoare pentru BET-TR a fost luna trecuta de 9.937 puncte, in sedinta din 23 februarie.

„Investitorii sunt acum rasplatiti pentru increderea lor in piata de capital. Faptul ca am depasit in doar opt saptamani nivelul estimat de cei mai optimisti analisti abia pentru finele anului arata o dinamica foarte buna a pietei. Optimismul investitorilor are la baza cel putin trei aspecte: evolutia macroeconomica mult peste cresterea economica la nivelul Uniunii Europene, acordarea de dividende consistente in urma unui an cu rezultate pozitive si perspectiva promovarii la un nou statut al pietei,” a spus Lucian Anghel, presedintele BVB.

De mentionat insa ca Bursa de Valori Bucuresti s-a inscris astfel in trendul pozitiv inregistrat si la nivel international. In SUA, de exemplu, indicele Dow Jones a atins joi 21.115 puncte, record istoric absolut si punctand astfel o crestere de aproape 7% in primele doua luni din 2017. De asemenea, in Germania, indicele DAX a urcat cu 4% anul acesta, iar pe Bursa din Londra, FTSE 100 a castigat 3,1%.

Pe Bursa de Valori Bucuresti, valoarea medie de tranzactionare a depasit in februarie pragul de 9 milioane de euro, in crestere cu 14,83% fata de ianuarie 2017 si cu 62,5% fata de februarie 2016, potrivit datelor operatorului de piata. La finalul primelor doua luni din acest an, valoarea medie zilnica de tranzactionare pe segmentul cu actiuni a crescut cu 35% si a ajuns la 8,5 milioane de euro comparativ cu primele doua luni ale anului anterior.

Capitalizarea bursiera a tuturor companiilor listate la Bursa de Valori Bucuresti a fost de 153 miliarde lei la finalul lunii februarie 2017, nivel care corespunde unei cifre de peste 33,9 miliarde de euro. Din aceasta suma, capitalizarea bursiera a companiilor romanesti a fost de 84 de miliarde lei, echivalentul a 18,6 miliarde de euro.