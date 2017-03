Promovarea Romaniei, de catre FTSE Russell, pe lista scurta a tarilor ce vor fi monitorizate pentru obtinerea statutului de piata emergenta reprezinta un pas important in directia buna facut de piata de capital romaneasca, insa procesul de modernizare si reformare al pietei trebuie sa continue, a declarat, in cadrul conferintei The New Market, James Turnbull, senior manager capital markets development in cadrul BERD.

The New Market este evenimentul wall-street.ro dedicat pietei de capital, editia din acest an fiind realizata in parteneriat cu Citi Romania, Fondul Proprietatea, SIF Banat-Crisana, Depozitarul Central si SIF Muntenia.

“Initiativa eliminarii celor opt bariere din piata de capital romaneasca a fost un pas important in directia buna. Toata lumea se bucura acum ca Romania a fost inclusa pe lista-scurta (n.red. de catre FTSE). Sa nu ma intelegeti gresit, este o realizare majora, dar trebuie sa fie clar ca acesta este doar inceputul drumului pentru bursa locala si trebuie sa devina evident ca Romania si-a luat un angajament ferm privind continuarea procesului prin care sa devina o destinatie viabila pentru investitori”, a mentionat James Turnbull.

Reprezentantul BERD subliniaza ca bursa romaneasca tebuie sa imbunatateasca semnificativ valoarea tranzactiilor inregistrate zilnic, in conditiile in care, fara o piata secundara, Romania nu poate deveni o piata emergenta in adevaratul sens al cuvantului.

“Se vorbeste mult despre faptul ca este necesara listarea pe bursa a companiilor de stat romanesti. Da, acestea sunt importante pentru capitalizarea pietei, insa cel putin la fel de necesara este si activitatea in paita secundara. Suntem cu mult in urma in ceea ce priveste lichiditatea zilnica, neexistand suficient de multi investitori in piata romaneasca. Bursa trebuie sa isi imbunatateasca legaturile cu intreaga comunitate de investitori internationali, deoarece fara rulaje nu va fi privita niciodata ca o piata emergenta adevarata”, a mai adaugat James Turnbull.

FTSE Russell, liderul mondial de clasificare a indicilor bursieri, a inclus in septembrie anul trecut Romania pe lista tarilor ce vor fi monitorizate pentru obtinerea statutului de piata emergente. Perioada de monitorizare dureaza cel putin un an, iar orice modificare a statutului Romaniei va fi anuntata cu ocazia raportului intermediar publicat de FTSE in martie 2017.

Sursa foto: Ovidiu Udrescu