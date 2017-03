Brokerii internationali de prestigiu - Morgan Stanley si Goldman Sachs - isi doresc sa aiba acces la operatiuni de imprumut de actiuni in piata de capital romaneasca si la tranzactiile OTC. "Dorim ca aceste actiuni romanesti tinute in zona custozilor globali, care ajung la circa 3 mld. dolari, sa fie dislocate si repuse in circuitul de tranzactionare", a declarat Cristian Agalopol, director executiv – departament piete de capital Citi Romania si Bulgaria

Legislatia privind imprumutul de actiuni este in curs de actualizare, pana acum aceste operatiuni lipsind cu desavarsire din piata locala de capital. Agalopol a remarcat faptul ca multe piete emergente din regiune nu au legislatie pe imprumutul de actiuni, dar Romania a facut pasi importanti in clarificarea acesteia, iar regulamentul 32 va da curand posibilitatea nerezidentilor sa faca aceste operatiuni speciale.

De asemenea, directorul Citi a remarcat si faptul ca brokeri internationali nu activeaza in Romania si din cauza faptului ca nu pot accesa tranzactii OTC, Romania fiind singura piata din regiune in care tranzactiile OTC nu sunt permise. "Ei vor sa intre in Romania, dar isi doresc tranzactii OTC, cat si clarificarea modului in care se face disclosure-ul. Este important pentru Clearstream si Euroclear (giganti internationali in piata de decontare) cum va clarifica ASF si Depozitarul Central modul in care este dezvaluit beneficiarul final al unei tranzactii", a mai spus Agalopol.

In prezent, 50% dintre investitori in Europa deconteaza prin Eurclear sau Clearstream, dar niciuna dintre aceste institutii nu are un cont deschis in piata locala pentru a facilita decontarea investitorilor internationali.

Nu in ultimul rand, Agalopol atrage atentia asupra costurilor mari pentru investitori de a se inregistra fiscal, in prezent fiind discutii cu Ministerul de Finante si ANAF pentru a da posibilitatea investitorilor de a se inregistra fiscal in mod electrinic. Oficialul Citi critica si politica de comisioane si strategia grupului BVB in acest sens, aspecte care fac ca piata de capital romaneasca sa fie mai putin atractiva raportat la alte piete din regiune.

In ceea ce priveste comisionul procentual aplicat de grupul BVB, acesta exista si in alte piete europene, insa el ar trebuie plafonat cu un minim si un maxim "Personal nu sustin reducerea comisioanelor, ci alinierea comisioanelor la pietele din jurul nostru, si in special la cele emergente, pentru a face Romania mai competitiva", a concluzionat Cristian Agalopol.