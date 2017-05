Actiunile DIGI Communications (DIGI), proprietarul RCS&RDS, au intrat marti la tranzactionare la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), in urma finalizarii celei mai mari oferte publice initiale (IPO) derulata de o companie privata pe piata de capital romaneasca. Titlurile companiei au deschis la un pret de 41,7 lei/actiune, cu 4,2% mai mare decat cel de IPO.

„Primul emitent din sectorul telecom vine la Bursa de Valori Bucuresti ca urmare a unei operatiuni de piata de succes. Faptul ca incep sa intre la bursa companii din sectoare economice tot mai diverse si dinamice arata gradul de diversificare si de modernizare al pietei de capital romanesti. Cu randamente de peste 16% in doar patru luni, Romania este piata care are una dintre cele mai mari cresteri din Europa in acest an,” a declarat Ludwik Sobolewski, CEO al BVB.

Pretul actiunilor in cadrul ofertei au fost de 40 lei/actiune. La acest pret, valoarea ofertei a depasit 944 mil. lei (207 mil. euro).

„Listarea pe Bursa de Valori Bucuresti este un moment important pentru istoria companiei noastre si pentru planurile ambitioase de viitor. Oferta DIGI Communications a fost un succes fara precedent, fapt dovedit de interesul foarte ridicat atat pe transa de retail, cat si pe cea institutionala. Le multumim tuturor investitorilor pentru increderea acordata, atat celor care au fost alaturi de noi pana in acest moment, cat si celor care ni se alatura pe drumul pe care pornim astazi” a declarat Serghei Bulgac, CEO Digi.

Marti, la ora 11:30, actiunile Digi se tranzactionau la un pret de 42 lei/unitate, in crestere cu 5%, in vreme ce rulajul acestora ajungea la 36,1 mil. lei.

Sursa foto: Shutterstock