Proiectul vizeaza in prima faza municipiul Bucuresti si face parte dintr-un acord de parteneriat general semnat de cele trei entitati.

"Apreciem ca acest demers vine in intampinarea mediului de afaceri prin promovarea unui domeniu cu un potential inca neexploatat in Romania", a declarat, intr-un comunicat de presa, Valentina Burdescu, director general al Oficiului National al Registrului Comertului.

Proiectul-pilot presupune amplasarea unui stand de informare la sediul ORCTB, care este vizitat zilnic de peste 2.000 de reprezentanti ai firmelor romanesti. Acestia vor putea obtine informatii legate de Bursa de Valori Bucuresti, activitatea sa, precum si de alternativele de finantare si de investitii oferite de aceasta antreprenorilor si investitorilor. Un reprezentant al companiei de brokeraj Prime Transaction va fi permanent la locatie in timpul programului de lucru al Registrului, pentru a oferi asistenta suplimentara.

"Credem ca aceasta cooperare cu ONRC creeaza sanse noi de a fi mai aproape de antreprenori pentru intermediarii financiari", a declarat Ludwik Sobolewski, CEO al Bursei de Valori Bucuresti.

"Acest proiect dovedeste faptul ca, atat Oficiul National al Registrului Comertului, cat si BVB sunt institutii care isi propun sa sprijine antreprenorii si sa le ofere informatiile de care acestia au nevoie pentru a lua decizii mai bune in activitatea lor", a declarat Ionel Uleia, CEO Prime Transaction.

Potrivit reprezentantilor BVB, semnarea parteneriatului cu Oficiul National al Registrului Comertului si Prime Transaction este unul dintre proiectele cheie ale Bursei, in concordanta cu strategia fata de antreprenori si ce completeaza alte initiative in acest domeniu, desfasurate in cursul anului 2017, cum ar fi Made in Romania sau Bucharest Entrepreneurship Forum.