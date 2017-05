Vanzarile s-au realizat atat in piata tranzactiilor negociate (deal) a Bursei de Valori Bucuresti, cat si in piata principala, pentru un pret de 0,91 lei/actiune. Elliott a vandut 0,38% din capitalul Fondul Proprietatea, reducandu-si astfel detinerea de 21% pe care o avea anterior in cadrul fondului.

Elliott Associates a mai vandut si in februarie certificate de depozit (GDR) FP, in conditii similare de pret (0,92 lei/actiune sau 10,75 – 10,8 dolari/GDR). La acel moment, americanii au incasat in total 113,7 mil. lei.

Elliott Associates este cel mai important actionar al Fondul Proprietatea, potrivit ultimelor raportari fondul american controland 21% din drepturile de vot ale FP. La inceputul acestui an, Grupul NN (fost ING) a anuntat ca a ajuns la o detinere de 5,02% din Fondul Proprietatea.

Actiunile FP au crescut cu 15% pe Bursa de Valori Bucuresti in 2017, compania fiind evaluata in prezent la 9,16 mld. lei.

Sursa foto: Shutterstock