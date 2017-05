Astfel, in AGOA programata pe data de 19 iunie, actionarii Transgaz vor decide daca vor fi distribuite, sub forma de dividend, sumele existente in contabilitate la categoria “alte rezerve” si rezultatul reportat la sfaristul anului 2016.

In Adunarea Generala desfasurata luna trecuta, actionarii transportatorului de gaze naturale au decis distributia unui dividend brut de 46,33 lei/actiune, care ar genera un randament de 10,4% avand in vedere actualele cotatii de pe Bursa de Valori Bucuresti. In 27 ianuarie, Guvernul a aprobat un Memorandum prin care companiile controlate de stat si regiile autonome sunt obligate sa transfere la bugetul de stat cel putin 90% din profitul net realizat anul trecut.

Transgaz este controlata de stat, prin Ministerul Economiei, care detine 58,5% din actiuni. Actiunile companiei se tranzactionau marti la un pret de 442 lei/unitate, compania avand astfel o capitalizare de 5,2 miliarde lei.

Sursa foto: Shutterstock