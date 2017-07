Inlocuirea Directoratului precedent al Hidroelectrica, care a reusit sa obtina rezultate financiare record in ultimele trimestre, i-a nemultumit pe oficialii Fondul Proprietatea, acestia acuzand numirea a trei membri fara experienta dovedita in domeniu, cel mai probabil doar pe baza relatiilor personale sau a legaturilor politice.

Consiliul de supraveghere al producatorului de energie Hidroelectrica, una din cele mai profitabile companii de stat, l-a numit in sedinta de miercuri in functia de presedinte al directoratului pe Bogdan Badea, fost secretar de stat la Ministerul Energiei si director in cadrul societatii.

In aceeasi sedinta au mai fost alesi ca membri Mihai Zdru si Marian Bratu.

Mihai Zdru este fost director in cadrul transportatorului de energie Transelectrica, iar Marian Bratu este director al departamentului mentenanta din Hidroelectrica. De cealalta parte, Ovidiu Agliceru, fostul director general al Hidroelectrica, a fost retrogradat pe postul de sef al directiei de producere de energie electrica.

„Fondul Proprietatea isi exprima dezamagirea in legatura cu numirea noului Directorat interimar la Hidroelectrica. Inlocuirea Directoratului precedent survine in pofida rezultatelor financiare extraordinare obtinute de acesta. Profitul inainte de impozitare in primul trimestru al anului 2017 a fost cu 38% mai mare decat in aceeasi perioada a anului 2016, un an cu un profit record in istoria companiei – de 1,27 miliarde de lei”, mentioneaza Greg Konieczny, managerul Fondul Proprietatea, companie care controleaza 20% din Hidroelectrica.

Potrivit acestuia, pentru alegerea noilor membri ai Directoratului nu s-a desfasurat un proces de selectie transparent si competitiv, iar majoritatea membrilor Consiliului de Supraveghere au actionat neprofesionist, propunand ad-hoc candidati in timpul sedintei Consiliului de Supraveghere.

„Fiecare candidat a fost recomandat de cate un membru diferit al Consiliului de Supraveghere, fara a se tine cont de activitatile de baza ale companiei, ceea ce a condus la un Directorat compus din trei membri fara experienta dovedita in domeniul productiei de hidroenergie sau al comertului cu energie electrica, care nu va putea, prin urmare, gestiona activitatile principale ale companiei”, spune Konieczny.

Tot saptamana aceasta, actionarii Hidroelectrica au numit doi noi membri in Consiliul de Supraveghere: fostul ministru al Comunicatiilor Karoly Borbely, in prezent director de strategie in cadrul companiei, si Radu Spiridon Cojocaru, membru in Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom. Mandatele acestora sunt provizorii, ele urmand sa expire pe 19 august. De asemenea, Oana Truta a fost realeasa din partea Fondului Proprietatea membru provizoriu in Consiliul de Supraveghere.

“Este din ce in ce mai ingrijorator faptul ca, in loc sa fie exceptii, interimatele a fost prelungite succesiv in ultimele 12 luni: acest nou interimat face parte din lunga serie de trei numiri provizorii si trei prelungiri de mandat pentru Directorat, la care s-au adaugat alte trei numiri provizorii si doua prelungiri pentru Consiliul de Supraveghere. Numirile interimare au fost facute fara respectarea elementara a principiilor de guvernanta corporativa, care prevad criterii si proceduri de transparenta si profesionalism pentru selectarea Consiliului si a Directoratului. Prezumtiv, majoritatea membrilor interimari au fost recomandati in primul rand pe baza relatiilor personale sau legaturilor politice, fara a avea insa calificarile profesionale si experienta relevanta prevazute in Legea 111/2016”, a concluzionat managerul Fondul Proprietatea.

Hidroelectrica este una din cele mai profitabile companii de stat si unul din cei mai mari producatori de energie din tara. Actionarul majoritar este Ministerul Energiei.

Cifra de afaceri inregistrata in primele cinci luni ale acestui an a fost 1,436 miliarde de lei, fata de 1,296 miliarde de lei in perioada similara a anului trecut, crescand cu 11%.

Sursa foto: Agerpres