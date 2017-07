Fondul Proprietatea, actionar minoritar al producatorului de energie Hidroelectrica, cere aprobarea initierii de catre Hidroelectrica a unei actiuni in instanta impotriva membrilor Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica numiti prin Hotararea AGA nr.5/2017 si nr.8/2017 care au aprobat, in sedinta din 5 iulie, numirea membrilor directoratului companiei.

Astfel, unul din subiectele aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor din 31 august, la cererea actionarului Fondului Proprietatea, este ”aprobarea initierii de catre societate a unei actiuni in raspundere impotriva acelor membrii ai consiliului de supraveghere (CS) al Hidroelectrica numiti prin Hotararea AGA nr.5/2017 si nr.8/2017 care au aprobat, in sedinta din data de 5 iulie, numirea membrilor Directoratului societatii, pentru daunele produse societatii prin aprobarea acestei numiri contrar reglementarilor interne si legale in vigoare”, scrie News.ro.

De altfel, Fondul Proprietatea si-a exprimat zilele trecute ”indignarea si surprinderea” cu privire la amendamentele propuse de Ministerul Energiei la actualele contracte de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica, care cresc riscul de coruptie in Hidroelectrica.

In Adunarea Generala a Actionarilor Hidroelectrica, ce va avea loc pe 3 august, Ministerul Energiei va propune prelungirea mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere cu inca patru luni.

Membri propusi sunt: Ioana-Andreea Lambru, Radu-Spiridon Cojocaru, Karoly Borbely, Laurentiu-Dan Tudor, Horia-Marian Gambuteanu si Andreea Negru-Ciobanu. La randul sau, actionarul minoritar Fondul Proprietatea o propune tot pe Oana Truta membru in Consiliul de Supraveghere.

”Contractele de mandat propuse cresc in mod evident riscul unor potentiale practici corupte si abuzive, din cauza faptului ca elimina sau reduc substantial cateva dintre obligatiile-cheie ale membrilor Consiliului, care erau prevazute in contractul anterior”, arata FP intr-un comunicat.

Oficialii Fondului spun ca, potrivit noului contract propus, membrii Consiliului nu mai sunt raspunzatori pentru respectarea obligatiilor de neconcurenta, conflict de interese, abtinerea de a solicita diverse servicii sau pastrarea confidentialitatii informatiilor obtinute in calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al Hidroelectrica.

In opinia Fondului, acest lucru sporeste foarte mult riscul de coruptie in cea mai buna companie de energie a Romaniei, lucru ce i-ar putea afecta performantele prezente si viitoare.

La randul sau, Ministerul Energiei si-a exprimat totodata temerea ca actiunile reprezentantului FP pot duce la alte blocaje ale activitatii Hidroelectrica si ca, in cele din urma, pot pune in pericol inclusiv procesul de listare pe piata de capital a acestei companii si viitoarea dezvoltare a Hidroelectrica.

”Dincolo de aceste episoade prin care se incearca inocularea in randul opiniei publice a unei perceptii eronate fata de autoritatea in domeniul energiei, ne alarmeaza atitudinea distructiva a reprezentantilor FP in Consiliile de Administratie (CA) sau Consiliile de Supraveghere (CS) ale societatilor la care FP detine participatii minoritare alaturi de statul roman”, se arata intr-un comunicat emis joi de Ministerul Energiei.

Acesta arata ca situatia este de natura sa ingreuneze sau chiar sa blocheze activitatea companiilor, cum se intampla ”in mod repetat” la Hidroelectrica.

Sursa foto: Shutterstock