Astfel, Bursa de Valori Bucuresti informeaza ca pe data de 21 august 2017 expira contractul de mandat al directorului general, Ludwik Sobolewski. In acelasi timp, BVB informeaza ca mandatul lui Sobolewski ramane in vigoare, “in conformitate si in baza deciziei Consiliului Bursei nr 79/1 iulie 2013 (ce a stat la baza aprobarii Autoritatii de Supraveghere Financiara prin decizia nr. 616/21 august 2013)”.

“Conditiile si termenii aferenti executarii mandatului vor fi definiti, sau o alta decizie va fi luata de catre Consiliului Bursei in acest sens”, se mentioneaza in comunicatul citat.

Sedinta Consiliului Bursei, convocata in data 18 august 2017 pentru prelungirea contractului de mandat al directorului general, nu a intrunit cvorum-ul necesar unei astfel de decizii. .

Sursa foto: Agerpres foto