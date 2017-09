“Nu va exista nicio amanare; de la 1 ianuarie 2018 Fondul Suveran va fi activ si ne asteptam ca totul sa mearga potrivit planului deja stabilit”, a raspuns Fifor unei intrebari adresata de investitori, la o intalnire organizata de Fondul Proprietatea.

Proiectul de lege pentru infiintarea FSDI este finalizat, in prezent acesta aflandu-se in dezbatere publica. Fondul Suveran va avea in portofoloi 27 de participatii in companii profitabile ale statului, cu o valoare contabila de 45 mld. lei (10 mld. euro). Capitalul social al Fondului va fi format din aport in natura, reprezentat de pachetele de actiuni, si din aport in numerar de 1,85 miliarde lei.

Proiectul de lege va fi trimis Guvernului, cu avizul primit de la Eurostat in legatura cu clasificarea Fondului (bugetar/in afara bugetului), iar Executivul l-ar putea aproba intr-o sedinta din luna septembrie si transmite apoi Parlamentului.

Printre cele mai importante pachete de actiuni care vor fi incluse in Fondul Suveran sunt cele de la Electrica (unde statul detina 48,7% din actiuni), Petrom (20,6%), Telekom Romania (45,9%), Hidroelectrica (80%) si Engie Romania (31,8%).

“Am castigat alegerile cu un mandat clar de schimbare si speram ca vom livra exact acest lucru. Ambitia mea este aceea ca Romania sa isi mentina ratele ridicate de crestere, iar acestea sa se traduca intr-o putere mai mare de cumparare. Aceasta crestere nu va putea avea loc fara o marire a salariilor. Salariul minim va continua sa urce si vom deveni mai mult decat tara cu cele ai mici salarii. (…) Va incurajam sa acordati atentie mai putina zgomotului politic pe care, desigur, chiar noi il facem”, le-a mai transmis Mihai Fifor investitorilor.

Sursa foto: Agerpres