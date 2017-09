Piata de capital romaneasca are in continuare un important potential neexploatat, iar bursa locala se poate transforma intr-o sursa alternativa de finantare pentru investitori, considera ambasadorul american la Bucuresti, Hans Klemm (foto). Ambasadorul american, cat si ambasadorul marii Britanii in Romania, au incurajat accelerarea listarilor pe Bursa de Valori Bucuresti a companiilor din portofoliul statului.

“Piata de capital are un loc important in viitorul Romaniei, existand in continuare un potential semnificativ inca neexploatat. SUA si investitorii asteapta IPO-uri la Bucuresti care sa ajute Romania sa depaseasca statutul de piata de frontiera si sa elibereze capital care sa fie utilizat in Romania”, a declarat Hans Klemm, in cadrul unei intalniri cu investitorii organizata de Fondul Proprietatea.

Si ambasadorul Marii Britanii in Romania, Paul Brummell, a subliniat faptul ca incetinirea procesului de privatizare pe bursa a atras atentia investitorilor straini.

“Romania este pe radarul investitorilor din Londra, dar sursa de oportunitati de investitie nu este la fel de puternica pe cat si-ar dori fondurile. Investitorii ar vrea sa vada oportuniti de plasamente in IPO-urile de stat care au fost amanate de ceva timp”, a mentionat Paul Brummell.

De cealalta parte, ambasadorul SUA a mai adaugat ca managementul profesionist si independent al companiilor de stat este esential pentru sustinerea cresterii economice si pentru a genera incredere in randul cetatenilor.

“Ca orice afacere, Romania trebuie sa se adapteze la conditiile de piata. Vad in continuare potential pentru o Romanie puternica si bogata. De ce sa nu vedem un viitor unde, peste 25 de ani, Romania devine a sasea sau a saptea cea mai puternica economie din Uniunea Europeana? Cresterea economica pentru a atinge acest scop necesita o viziune strategica, transparenta in luarea deciziilor, reforme structurale, planificare si investitii pe termen lung, in special in infrastructura", a concluzionat Hans Klemm.

Sursa foto: Agerpres