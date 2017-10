Proiectul de Hotarare publicat in dezbatere de Ministerul Energiei va modifica astfel Hotararea Guvernului nr. 1066/2013 pentru aprobarea strategiei de privatizare a Hidroelectrica, informeaza News.ro.

Astfel, proiectul de lege arata ca se va initia o oferta publica primara ”de vanzare de actiuni se va efectua prin oferirea spre subscriere a unui pachet de actiuni nou-emise reprezentand 10% din capitalul social existent anterior majorarii capitalului social”.

Nota de fundamentare mai arata totodata ca ”majorarea capitalului social al societatii se va efectua cu un pachet de actiuni nou emise reprezentand 12,49% din capitalul social existent”.

In plus, dreptul de preferinta de subscriere al actionarilor privati existenti ai societatii, la pretul de vanzare al actiunilor nou emise in cadrul ofertei publice primare de actiuni, se va acorda asupra unui pachet de actiuni nou emise reprezentand 2,49% din capitalul social existent, proportional cu cota detinuta anterior majorarii capitalului social, se mentioneaza in nota de fundamentare a proiectului de act normativ.

In varianta initiala, majorarea capitalului social al societatii urma sa se faca cu un pachet de actiuni nou-emise de 18,74% din capitalul social.

”Desi masurile propuse nu au un impact direct la nivel macroeconomic, prin masurile propuse a fi adoptate in cadrul strategiei de privatizare a acestui operator economic din domeniul utilitatilor, prin majorare de capital social prin oferta publica primara, finalizata cu tranzactionarea actiunilor pe piata de capital si mandatarea institutiei publice implicate in acest sens, au in vedere si consecintele benefice la nivel macroeconomic, cu referire la stimularea interesului investitorilor pentru piata reglementata de capital din Romania”, mentioneaza autorii documentului.

De altfel, compania a anuntat ca are avizata din aceasta saptamana o noua structura organizatorica ”al carei rol este acela de accelerare a procesului de listare si orientarea companiei catre dezvoltare si investitii”.

La sfarsitul anului 2016, Hidroelectrica a inregistrat un profit net de 1,227 miliarde lei, raportat la o cifra de afaceri de 3,338 miliarde lei.

In primul semestru al acestui an, societatea a inregistrat un profit net de 716 milioane lei, raportat la o cifra de afaceri de 1,705 miliarde lei.

Compania are circa 3.300 de angajati.

Hidroelectrica este una din cele mai profitabile companii de stat si unul din cei mai mari producatori de energie din tara. Actionarul majoritar este Ministerul Energiei, cu 80,05% din capital, restul fiind detinut de Fondul Proprietatea.

Sursa foto: Shutterstock.com