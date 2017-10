Bursa de Bucuresti a realizat o evaluare a celor 85 de companii din piata principala, concentrandu-se pe aspectele ce tin de relatia cu investitorii si informare acestora. Rezultatele pot parea surprinzatoare, in special in cazul companiilor de stat, care desi in mod traditional sunt considerate foarte putin deschise inovatiei si lipsite de transparenta, au aratat ca in realitate situatia este cu totul diferita – cel putin in cazul companiilor de stat listate pe bursa.

Cele mai ‘prietenoase’ companii cu investitorii: Nuclearelectrica, BVB, SIF Transilvania

Reprezentantii BVB au evaluat companiile in functie de cum au raspuns unei solicitari pe mail a unui (presupus) investitor, precum si in functie de calitatea, usurinta de utilizare si disponibilitatea informatiilor oferite pe website-urile emitentilor. Punctajul maxim pe care o companie il putea obtine a fost de 10 puncte, cea mai mare pondere fiind acordata calitatii informatiilor puse la dispozite de societati.

Top 10 cele mai mari si cele mai mici punctaje obtinute

Compania Punctaj Compania Punctaj

Nuclearelectrica 10 Condmag 0 SIF Transilvania 10 Altur 0.5 Bursa de Valori Bucuresti 10 Electrocontact 1 Conpet 9.75 Electroarges 1 Mecanica Ceahlau 9.75 Electroaparataj 1 Petrom 9.75 Comcm 1 Romgaz 9.75 Artego 1 SIF Banat-Crisana 9.75 Armatura Zalau 1 Teraplast 9.75 Comelf 1.25 Banca Transilvania 9.5 Boromir 1.25

Nuclearelectrica, SIF Transilvania si Bursa de Valori Bucuresti sunt singurele companii care au obtinut un punctaj perfect. Toate cele trei au raspuns solicitarii pe email in mai putin de o ora si furnizeaza informatii complete si de actualitate pe propriile website-uri.

In top 10 au mai intrat Banca Transilvania, Teraplast, SIF Banat-Crisana, Romgaz, Petrom Mecanica Ceahlau si Conpet.

Dintre cele 9 companii de stat de pe bursa, doar producatorul de elicoptere IAR Brasov nu a raspuns solicitarii, iar in final a obtinut un punctaj de 6,5. Celelalte societati de stat au note excelente, cuprinse intre 9 si 10, exceptia fiind Antibiotice iasi, cu 7,25 din cauza unor informatii lipsa pe varianta in limba engleza a site-ului.

Per ansamblu, companiile de stat de pe bursa au o nota medie de 8,8, in vreme ce firmele private au o nota medie de 5.

13 de companii aproape ca au uitat ca sunt listate si au site-uri rupte din anii ‘90

Condmag, constructor de conducte intrat in insolventa cu doi ani in urma, a obtinut 0 puncte, cel mai mic scor dintre cele 85 de companii evaluate. Condmag nu mai are un site functional si nu furnizeaza nicio informatie cu privire la procesul de insolventa.

Altur Slatina este cealalta companie care nu a reusit sa obtina nici macar un punct. Desi site-ul altursa.ro intampina investitorii cu informatia potrivit careia societatea este listata pe Bursa de Valori Bucuresti, urmatoarea informatie furnizata este un raport financiar din primul trimestru al anului 2012.

In total, 13 companii nu au reusit sa obtina nici macar doua puncte, majoritatea acestora nereusind nici sa raspunda la intrebarile simple trimise de reprezentantii BVB.

