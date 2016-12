Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, s-a declarat impotriva unui eventual demers de suspendare din functie a presedintelui Klaus Iohannis, pe motiv ca nu exista temei constitutional, iar seful statului are dreptul de a respinge propuneri, si afirma ca acum UDMR asteapta noul premier avansat de PSD, insa nu da "cec in alb".

Kelemen Hunor si-a reiterat pozitia de marti, spunand ca presedintele Klaus Iohannis nu a incalcat Constitutia in momentul in care a respins-o pe Sevil Shhaideh, considerand ca acesta este unul dintre atributele sefului statului. Liderul UDMR a mai spus ca PSD-ALDE trebuie sa vina "intr-un timp foarte rezonabil" cu o noua propunere si considera ca nu exista riscuri ca seful statului sa nu recunoasca majoritatea deja formata, avand in vedere ca nu a cerut premier de la alta formatiune, ci de la PSD si ALDE. In privinta suspendarii, insa, Kelemen Hunor a declarat ca Uniunea nu va sustine un astfel de demers, conform News.ro.

"Nu exista niciun articol constitutional pe care se poate construi o initiativa de suspendare a presedintelui. Eu nu vad acel articol care ar fi fost incalcat de presedintele Iohannis, deci suspendarea, din punctul nostru de vedere, nu este fezabila si nici nu am sustine un astfel de demers, fiindca nu a incalcat Constitutia. Ne place sau nu ne place decizia presedintelui, dar nu poti sa mergi pe suspendare daca nu ai argumente constitutionale", a spus presedintele UDMR.

Kelemen Hunor a afirmat ca acordul de colaborare parlamentara incheiat cu PSD si ALDE ramane in vigoare, dar el se refera la sustinere parlamentara si nu neaparat si la votul de investitura al unui nou Guvern, astfel incat Uniunea va astepta sa vada noua propunere de premier inainte de a se pronunta.

"Noi, cand am spus ca asteptam nominalizarea, am spus acest lucru in sensul de a sustine si votul de investitura. Votul de investitura si coagularea parlamentara sunt doua lucruri, nu spun total diferite, dar totusi pot fi foarte bine separate, si nimeni nu da un cec in alb nimanui in politica. In momentul in care vom afla cine este nominalizarea coalitiei PSD-ALDE, vom putea spune daca sustinem investirea Guvernului", a spus el. Kelemen a adaugat ca PSD si ALDE "oricum au majoritate si fara" UDMR, deci Uniunea isi rezerva dreptul de a nu sustine un anumit premier. "S-ar putea sa vina cu o persoana cu care greu putem sa fim de acord, din varii motive", a precizat el.

Kelemen Hunor a respins si varianta vehiculata in PSD, inca de dinainte de nominalizarea lui Sevil Shhaideh, ca Parlamentul sa voteze pentru o propunere de premier, care apoi sa fie inainta presedintelui Klaus Iohannis. "Nu exista o astfel de procedura constitutionala. Nu putem inventa nou dincolo de Constitutie", a spus liderul UDMR. Liderii PSD se intrunesc miercuri, de la ora 16.00, in Comitetul Executiv National, pentru a decide ce nominalizare vor face pentru functia de prim-ministru si ce pozitie va adopta partidul dupa ce presedintele Klaus Iohannis a respins-o pe Sevil Shhaideh.

Sursa foto: facebook.com/KelemenHunorOficial