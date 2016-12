”Am incercat astazi (sa-l sun pe presedintele Klaus Iohannis - n.r.) nu mai tin minte ora si la fel... si nu am mai insistat. Am vut sa fac tot ce este posibil din partea mea pentru a evita o criza politica profunda. Si va spun de ce il cautam astazi, dintr-un motiv organizator sa-i spun «daca vom lua decizia sa venim cu alta propunere, vin cu domnul Tariceanu, spune-mi unde, la ce poarta sau cum facem». Nu am putut, dar nu mai conteaza”, a declarat liderul PSD, Liviu Dragnea, CONFORM News.ro.

El a spus ca atitudinea sefului statului este de neinteles pentru ca din partea sa a fost ”deschidere totala”. Pe de alta parte, Dragnea a afirmat ca nu face vreo declaratie de razboi sau nu lanseaza vreo amenintare, dar ”nu va parasi campul de lupta” daca cineva va face demersuri pentru a impiedica punerea in aplicare a programului guvernamental al PSD.

”Nu are rost sa ma acund dupa deget: vrand nevrand, in situatia in care ne aflam, eu am o responsabilitate foarte mare si bineinteles si Tariceanu cu care ma inteleg foarte bine. Am o responsabilitate foarte mare si pentru ce face Parlamentul si pentru ce face Guvernul. Din partea mea si a domnului Tariceanu nu se va initia niciun demers de a provoca vreo criza politica dar daca impotriva noastra se vor declansa tot felul de actiuni politice sau de alta natura sau pentru a face orice sa destabilizeze Guvernul, sa-i hartuiasca, eu nu parasesc campul de lupta, nu fug”, a aratat presedintele social-democratilor.

Referitor la afirmatia pe care presedintele Klaus Iohannis ar fi facut-o in discutia cu liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu, declaratie pe care cel din urma a facut-o publica, cu privire la faptul ca seful statului vrea sa declanseze un razboi total cu PSD si ca nu vrea sa nominalizeze un prim-ministru de la Partidul Social Democrat, Dragnea a afirmat ca spera ca Iohannis sa se razgandeasca in aceasta privinta.

”Nu vom declansa niciun razboi, dar daca o sa se continue cu aceasta dorinta, eu zic ca nu e bine. Nu e bine pentru ca eu nu fug”, a spus Dragnea. Liderul PSD declara marti ca l-a sunat sambata pe presedintele Klaus Iohannis pentru a-i ura Craciun fericit, dar seful statului avea telefonul inchis.

“Nu mai cred in acest dialog. Chiar daca mi-a sters numarul din memorie, cred ca avea unde sa sune ca sa il afle. Putea sa ma sune in toate aceste zile. Nu cred in acest dialog (...). Sambata am incercat sa il sun pe domnul presedinte, doar sa ii urez Craciun fericit. Ori mi-a scos telefonul din memorie, ori l-a blocat, ori a avut telefonul inchis, ori si l-a schimbat. Suna inchis. Porumbei calatori nu am vrut sa trimit, ca sa ma duc la dumnealui, nu cred ca puteam sa trec de SPP. Eu am facut acest gest sambata pentru a-i ura Craciun fericit si pentru a-l face sa inteleaga ca noi nu venim pentru a genera un razboi politic in Romania. Noi vrem sa guvernam aceasta tara. Apropo, am si whatsApp si Telegram. Banuiesc ca stiti, dar spun ca sa se stie. Si Gmail”, a afirmat, marti, liderul PSD.

Sursa foto: Agerpres