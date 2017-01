Fostul premier Dacian Ciolos afirma ca ”gaura” in buget invocata de Liviu Dragnea nu exista si acuza PSD ca ”isi acopera nerealizarile si promisiunile mincinoase cu diversiuni si propaganda”. Ciolos ii transmite un mesaj direct liderului PSD: ”Bugetul tarii nu este un sac fara fund si nici nu poate fi administrat haiduceste, domnule Liviu Dragnea. Promisiunile dumneavoastra populiste vor fi aplicate pe spatele celor care muncesc cinstit si platesc taxe, ne veti indatora tara si viitorul. Chiar asa, de ce nu ati spus in campanie ca veti creste taxele pentru o parte dintre angajati si ati facut acest lucru in a doua sedinta de Guvern?”.

”Dragi romani, confruntat probabil cu cateva cifre si realitati ale economiei romanesti pe care eu le tot spun de cateva luni, constient ca nu stie pe unde sa scoata camasa ca sa acopere financiar promisiunile facute in campania electorala, domnul Liviu Dragnea face o scamatorie si anunta ca ar fi gasit, citez, «o gaura de zece miliarde in buget»”, scrie Ciolos pe pagina sa de Facebook. Fostul premier mentioneaza ca, pentru orice om cu minime cunostinte economice, o astfel de ”gaura” ar fi presupus fie venituri mai mici, fie cheltuieli mai mari decat cele prognozate si, oricum, ar fi trebuit sa se regaseasca in deficitul bugetar, ”ceea ce nu este cazul”, conform News.ro.

”Aceasta «gaura» NU exista”, subliniaza Ciolos. Dacian Ciolos precizeaza ca realitatea este ca in 2016 veniturile au fost mai mari decat in 2015, iar deficitul final a fost sub cel prognozat si aprobat de Parlament odata cu bugetul pentru anul trecut.

”Mai mult, in decembrie am rambursat integral firmelor TVA in valoare de 2,1 miliarde de lei, fara a lasa presiune pe bugetul anului urmator, cum se obisnuieste, tocmai pentru a usura povara noului Guvern. Restul sunt povesti. De altfel, in 2017 este alt buget. In caz ca anul acesta nu isi poate onora promisiunile electorale, domnul Liviu Dragnea nu poate da vina pe bugetul de anul trecut. Dar, nu-i asa, domnul Dragnea nu se incurca in detalii”, continua el. Fostul premier mai afirma: ”In rest, este acelasi mod de lucru folosit de PSD si cat timp am guvernat: tehnocratii sunt de vina”.

”PSD isi acopera nerealizarile si promisiunile mincinoase cu diversiuni si propaganda. Bugetul tarii nu este un sac fara fund si nici nu poate fi administrat haiduceste, domnule Liviu Dragnea. Promisiunile dumneavoastra populiste vor fi aplicate pe spatele celor care muncesc cinstit si platesc taxe, ne veti indatora tara si viitorul. Chiar asa, de ce nu ati spus in campanie ca veti creste taxele pentru o parte dintre angajati si ati facut acest lucru in a doua sedinta de Guvern?”, incheie Dacian Ciolos.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat duminica seara ca ”este foarte posibil” ca luni sa initieze o comisie parlamentara de ancheta in fata careia sa fie chemati fostul premier Dacian Ciolos, fostul ministru de Finante, Anca Dragu, fostul ministru al Fondurilor Europene, seful ANAF si presedintele Consiliului Fuscal pentru a da explicatii in legatura cu rectificarea bugetara din noiembrie 2016.

Liderul PSD a spus ca din cauza acelei rectificari bugetare din noiembrie 2016, bugetul pe 2017 va avea cu zece miliarde de lei mai putin. ”Cine a mintit cu aceste date, ceea ce nu s-a mai intamplat in Romania, va trebui sa plateasca. Sa vedem si cum domnul presedinte de la Consiliul Fiscal a dat aviz, de fapt a certificat ca aceste date sunt reale. Suntem in situatia in care bugetul Romaniei pe anul 2017 are o gaura de zece miliarde de lei pe care sigur ca o s-o acoperim, dar acesti zece miliarde de lei puteau sa se duca in alte lucruri bune pentru romani (…) Daca lucrurile se vor adeveri ne vom afla intr-o situatie fara precedent in Romania”, a mai spus Dragnea.

Sursa foto: Agerpres