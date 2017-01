Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, a declarat, marti, ca cei care in ultimele zile i-au cerut demisia sunt "bieti oameni” care nu stiu despre ce este vorba si nu au avut nici rabdarea si nici interesul sa citeasca exceptia pe care a formulat-o la Curtea Constitutionala in cazul legii care impiedica persoane condamnate definitiv sa fie ministri.

Avocatul Poporului a trimis in 5 ianuarie la Curtea Constitutionala (CCR) sesizarea in privinta Legii 90/2001 care prevede ca pot fi membri ai Guvernului persoanele care nu au suferit condamnari penale si nu se gasesc in unul dintre cazurile de incompatibilitate. Intrebat daca a luat in considerare cand a sesizat Curtea Constitutionale ca s-ar putea ca judecatorii constitutionali sa decida ca in Guvern nu pot fi, sub nicio forma, in nicio functie, persoane care au o condamnare definitiva, Victor Ciorbea a spus ca el a solicitat, in esenta, acelasi tratament juridic pentru toti cei care sunt in conducerea celor trei puteri ale statuluil, conform News.ro.

"Daca aceasta idee, acest principiu va fi imbratisat de catre Curtea Constitutionala, Parlamentul ar urma sa elaboreze intreaga legislatie in materie, sa o armonizeze si sa cream un cadrul legislativ armonios si coerent. Nu este admisibil ca intr-o lege sa se prevada anumite conditii pentru anumite puteri ale statului, in alta sa se prevada alte conditii, sa se foloseasca cele mai diverse denumiri, cele mai diverse terminologii si formule juridice, in asa fel incat nimeni nu mai intelege nimic. De aceeea, toate aceste lucruri cred ca trebuie rezolvate in mod unitar, principal, cinstit, corect, cu liniste si fara atata patima si fara manipulare si dezinformare”, a mai spus Victor Ciorbea, la intrarea in sediul Parchetului instantei supreme, unde a fost citat pentru a fi audiat in calitate de martor in dosarul Mineriadei.

O petitie online prin care se cere demisia Avocatului Poporului, Victor Ciorbea, a fost initiata la sfarsitul saptamanii trecute. Petitia, intitulata "Victor Ciorbea, esti concediat", fusese semnata, pana marti la pranz, de peste 137.800 de persoane.

Initiatorii au anuntat ca vor depune petitia marti, la sediul Avocatului Poporului. Mai multe persoane care solicita demisia Avocatului Poporului ar urma sa protesteze, miercuri, de la ora 18.00, la Universitate, actiunea fiind anuntata pe retelele de socializare. "Din momentul in care a fost investit in functie, Victor Ciorbea i-a aparat, rand pe rand, pe Oprescu, Adamescu, Dragnea si alti corupti, uitand de abuzurile indreptate impotriva unor simpli cetateni.

E timpul sa ii anuntam ca toate astea au o limita: pe agenda societatii nu figureaza problemele condamnatilor cu legea. Protestam pentru principii ale democratiei, nu impotriva votului celorlalti - care ni se pot alatura”, se arata in mesajul transmis pe Facebook. Presedintele Klaus Iohannis s-a declarat ”indignat” de demersul Avocatului Poporului de a ataca la CCR articolul 2 din Legea 90/2001, fiind surprins ca acesta actioneaza ”in beneficiul unui singur om”.

"Stradaniile unei persoane condamnate penal de a deveni premier nu intra in agenda Avocatului Poporului, nu ar trebui sa se afle printre obiectivele Avocatului Poporului. (...) Presedintele Romaniei trage un semnal de alarma, pentru ca toti romanii trebuie sa inteleaga cat de periculos este un astfel de demers. Practic, prin demersul Avocatului Poporului se poate deschide poarta condamnatilor penali sa ajunga sa ne conduca", a declarat, joi, purtatorul de cuvant al sefului statului, Madalina Dobrovolschi.

Ministrul Justitiei, Florin Iordache, declara, ca gestul Avocatului Poporului de a sesiza Curtea Constitutionala in legatura cu Legea 90/2001 este unul “normal” si “legal”, iar purtatorul de cuvant al Administratiei Prezidentiale, Madalina Dobrovolschi, nu are de ce sa fie “agitata”.

In urma sesizarii CCR, societatea civila, dar si PNL au cerut demisia Avocatului Poporului. "Asa cum este acum, legat la sediul PSD, Avocatul Poporului nu mai are nicio logica institutionala, in afara de a-i asigura o functie calduta domnului Ciorbea, care sa-si serveasca in continuare seful - pe Liviu Dragnea. Este cazul ca domnul Ciorbea sa-si depuna mandatul, pentru ca nu reprezinta institutia in fruntea caruia se afla, ci tocmai contrariul rolului pe care trebuie sa-l aiba Avocatul Poporului", spuneau liderii PNL.

