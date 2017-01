”Majoritatea PSD-ALDE a declarat razboi cetatenilor cinstiti din aceasta tara. Romanii cinstiti au un proiect de tara, o Romanie prospera, bazata pe respectarea legii, o Romanie in care legea se aplica nediscriminatoriu, o Romanie in care nu exista doua categorii de cetateni, unii putini care dau legi pentru ei insisi si multi care platesc taxe si impozite si care respecta legea. Invocand drama din inchisori, pentru care nu au facut absolut nimic, cei din majoritatea PSD-ALDE incearca sa sustraga de la respectarea legii pe cei cu proptele politice”, a afirmat Turcan.

Ea a spus ca cele doua ordonante nu sunt despre capacitatea administrativa de a rezolva problema din penitenciare, pentru ca daca cinci cazarmi ar fi transformate in facilitati moderne de detentie, problema ar fi rezolvata.

”Gandul PSD-ALDE se indreapta spre salvarea celor cu proptele politice. Prioritatea lor nu o reprezinta mama care a furat o gaina pentru a-si creste copiii, nici despre batrana care a mutat un tarus. Prioritatea lor o reprezinta cei care au de la zeci de milioane de euro in sus”, a continuat liderul PNL.

Raluca Turcan a subliniat ca Partidul National Liberal nu poate accepta distrugerea temeliei pe care se asaza o tara democratica si prospera.

”Consideram ca toti actorii institutionali si neinstitutionali, de la partide politice, organizatii civice si profesionale, formatori de opinie din societatea civila si pana la mass-media ar trebui sa actionam in acelasi sens”, a spus ea, sustinand ca mizele politice, diferentele de optica asupra unui subiect sau altul ar trebui depasite, iar cei care sustin agenda pro-reforma si pro-stat de drept ar trebui sa faca front comun.

”Sansa celor care sustin revenirea la practicile trecutului sta in fragmentarea celor care li se impotrivesc”, a afirmat Turcan.

Presedintele interimar al PNL a precizat ca partidul ia in calcul depunerea unei motiuni de cenzura impotriva Guvernului Grindeanu si ca au existat discutii in acest sens si cu USR, care a anuntat depunerea unei motiuni simple la adresa ministrului Justitiei.

”Joi vom avea sedinta si voi propune colegilor sa formulam o motiune de cenzura”, a precizat Turcan.

In privinta sanselor unei eventuale motiuni de cenzura, liderul PNL a spus: ”Am avea semnaturile necesare daca vin colegii de la USR. Sa treaca o motiune de cenzura e mai complicat. Cred insa ca in Romania exista multi oameni de buna credinta, inclusiv politicieni, indiferent de partid.

Intrebata daca va merge la protestul anuntat pentru duminica seara in Piasa Universitatii, Raluca Turcan a raspuns: ”Eu intentionez sa merg. Sunt cetatean al acestei tari si voi merge. Colegii mei din Sibiu, din proprie initiativa au fost in strada de cand a inceput asaltul asupra statului de drept. Cu echipa pe care am format-o la Sibiu, cu echipa de oameni de buna credinta pe care o am in jurul meu, politicieni sau nu, cu familia mea, vom merge in strada si vom sustine ca Romania sa ramana o tara democratica”.

Sursa foto: Agerpres Foto