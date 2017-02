”Trebuie sa spun ca am avut in pauzele care au fost atunci programate foarte multe discutii cu aproape toti liderii europeni. Lumea a vrut sa stie de la mine ce se intampla in Romania, cum evolueaza situatia si nici nu as putea sa reiau toate discutiile, ar dura mult mai mult, insa este important sa se stie ca toti sunt interesati, toti sunt ingrijorati si toti spera ca Romania sa faca tot ce se poate pentru a ramane ferm pe calea statului de drept”, a afirmat presedintele Iohannis, conform News.ro.

Seful statului a precizat ca toti au apreciat foarte mult faptul ca romanii au o voce puternica si au ramas impresionati cand le-a spus ca sute de mii de romani au iesit in strada pentru a protesta pentru statul de drept in Romania. ”Toti, repet, toti ar regreta profund daca Romania ar face pasi care ar indeparta-o de la statutul de stat de drept”, a subliniat Klaus Iohannis. Presedintele Iohannis a participat, vineri, la Consiliul european informal care s-a desfasurat in Malta.

Sursa foto: Agerpres Foto