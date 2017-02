Mii de romani au protestat duminica la Bucuresti si in alte orase ale tarii fata de Guvernul social-democrat care a incercat la inceputul lunii sa slabeasca lupta anticoruptie, scrie Reuters. Cel putin 50.000 de oameni s-au strans in Piata Victoriei din Bucuresti, cu pancarte pe care scria “Rezist”. La ora 21, au ridicat hartii colorate pentru a forma un drapel imens, conform News.ro.

„Sentimentul in strada este ca nu s-a incheiat”, explica pentru Reuters un antreprenor IT de 39 de ani, Catalin Tenita, care a cofondat o platforma online care vizeaza sa coopteze experti IT, designeri si nu numai pentru proiecte care sa imbunatateasca guvernarea. „Ne aflam intr-o situatie in care Guvernul consuma resurse sociale numai pentru ca nu recunosc ca au facut ceva gresit”, adauga el.

Associated Press noteaza ca multimea stransa in Piata Victoriei a marcat a 13-a seara consecutiva de manifestatii antiguvernamentale la Bucuresti. Si jurnalistii americani amintesc ca oamenii au format un drapel enorm al Romaniei. “Romanii s-au trezit, nu mai pot fi pacaliti”, subliniaza Bogdan Bogatoniu, un expert IT de 33 de ani care a iesit in piata cu sotia si copilul sau de doua luni.

Intre timp, circa 1.000 de sustinatori ai Guvernului s-au strans la Cotroceni, pentru a opta zi consecutiv, pentru a cere demisia presedintelui Klaus Iohannis, mai scrie agentia. AFP a facut un reportaj la protestuul din Piata Victoriei, estimand numarul participantilor la pana la 50.000. “Albastru, halben, rosu: zeci de mii de manifestanti au format duminica, la Bucuresti, un drapel romanesc imens, luminat de telefoanele mobile, pentru a cere demisia Guvernului pe care il acuza de subminarea luptei anticoruptie”, scrie agentia franceza.

La mai putin de o luna de la investitura, Guvernul roman condus de PSD a generat o miscare de contestare populara fara precedent de la caderea comunismului, in 1989, aminteste AFP. New York Times afirma ca, la exact o saptamana dupa ce cele mai ample proteste din ultimii 25 de ani au zguduit Romania, circa 70.000 de manifestanti au umplut piata in fata sediului Guvernului, hotarati sa le arate celor aflati la putere ca actuala criza este departe de a se fi incheiat.

Cotidianul comenteaza ca manifestatia este un semnal puternic a nelinistii rezistente din tara si al faptului ca o mare parte din populatie si-au pierdut increderea in noul Guvern, aflat in functia de la inceputul lui ianuarie. Dupa mai multe zile in care protestele au parut sa scada in intensitate, iar multimea din piata a scazut la cateva mii, participarea mare de duminica a fost un semnal puternic ca este posibil ca Guvernul sa isi fi facut calculele gresit, mai scrie publicatia.

The Guardian atrage atentia ca demisia ministrului Justitiei, Florin Iordache, nu a linistit strada. “Demisia ministrului Justitiei nu este suficient dupa ce au incercat sa faca”, a explicat Adrian Tofan, un om de afaceri de 33 de ani, pentru cotidianul britanic. Radio Free Europe/Radio Liberty relateaza ca peste 50.000 de oameni din Bucuresti au mentinut presiunea asupra Guvernului, creand un drapel tricolor.

Deutsche Welle scrie ca manifestatiile anti-guvernamentale au intrat in a 13-a zi consecutiva, in replica la tentativele Bucurestiului de a relaxa legile anticoruptie. Irish Times afirma ca cele mai ample proteste din Romania din ultima generatie continua, iar oamenii isi exprima furia fata de tentativa Guvernului de a reduce lupta anticoruptie.

Epoca postcomunista din Romania a fost umbrita de saracie si coruptie, iar de la aderarea la UE, in 2007, situatia a fost monitorizata de Bruxelles, explica publicatia. Irish Times o citeaza pe Laura Stefan, expert anticoruptie de la centrul Expert Forum, potrivit careia “aroganta si atitudinea” PSD a dus la criza.

“Sacrificandu-si ministrul Justitiei joi, Sorin Grindeanu credea ca va putea controla incendiul care ii ameninta tot Guvernul. Un calcul gresit. Pentru ca revendicarile care au cuprins Romania de 13 zile sunt departe de a fi stinse”, scrie Le Journal de Dimanche. JDD noteaza ca lupta a devenit institutionala, dupa ce presedintele a sugerat saptamana trecuta ca ar vrea ca tot Guvernul sa demisioneze.

“Romania isi joaca, oricum, credibilitatea in UE, care supravegheaza indeaproape ceea ce se intampla in prezent la Bucuresti”, avertizeaza saptamanalul, evocand reactia oficialilor europeni. BBC News a publicat imagini cu drapelul format de manifestanti duminica, in Piata Victoriei. Euractiv scrie ca zeci de mii de romani au infruntat frigul si s-au intors in strada pentru a protesta fuminica, cerand demisia Guvernului, pe care il acuza ca a incercat sa slabeasca legislatia anticoruptie. Euronews il citeaza pe analistul Dan Ionescu, potrivit caruia toata lumea asteapta votul de saptamana aceasta, din Parlament. “Nu mai exista incredere intre popor si partidul aflat la guvernare”, a subliniat el.

Sursa foto: Shutterstock/qvist