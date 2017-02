Procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Codruta Kovesi, a declarat joi, ca decizia Curtii de Apel Alba-Iulia privind anularea unei pedepse pentru abuz in serviciu este una izolata in astfel de dosare, iar aceasta solutie va fi atacata de DNA cu contestatie in anulare. Kovesi a spus ca abuzul in serviciu nu a fost dezincriminat prin decizia din 2016 a Curtii Constitutionale, precizand ca daca vor mai fi decizii similare cele de la Alba-Iulia, va fi sesizat procurorul general, pentru formularea unui recurs in interesul legii.

“Acea solutie de la Curtea de Apel Alba-Iulia, care da o solutie cu privire la o contestatie la executare, nu o pot comenta. Pot sa va spun ca, dupa aparitia acelei decizii, noi am analizat motivarea, am decis impreuna cu colegii care au participat la sedinta de judecata sa atacam cu contestatie in anulare”, a spus Kovesi, dupa ce a participat la prezentarea bilantului DIICOT, conform News.ro.

Sefa DNA a precizat ca decizia de la Curtea de Apel Alba-Iulia este una izolata. “Am studiat practica judiciara cu privire la contestatiile la executare solutionate exact pentru aceleasi motive de catre alte instante, inclusiv decizii ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie, si este o solutie izolata”, a spus Kovesi.

Procurorul-sef al DNA a subliniat ca abuzul in serviciu nu a fost dezincriminat prin decizia din 2016 a Curtii Constitutionale. Ea a precizat ca, in cursul anului trecut, dupa decizia Curtii Constitutionale privind abuzul in serviciu, au fost mai multe solutii de condamnare pe aceasta infractiune.

“Sunt peste 70 de persoane condamnate pentru infractiunea de abuz in serviciu. Deci, acesta infractiune nu a fost dezincriminata, Curtea Constitutionala nu a dezincriminat infractiunea de abuz in serviciu. Va rog sa va uitati la punctul 2 al deciziei, in care scrie «respinge exceptia de neconstitutionalitate pentru infractiunea prevazuta de articolul 13 indice 2 din Legea 78», care este infractiunea de abuz in serviciu data in competenta DNA. Deci, nu avem de-a face cu o dezincriminare, este o solutie izolata, noi o sa o atacam cu contestatie in anulare”, a explicat Kovesi. Ea a adaugat ca DNA va verifica daca mai sunt si alte astfel de decizii, iar in cazul in care vor fi gasite astfel de in situatii, va fi sesizat procurorul general pentru formularea unui recurs in interesul legii.

“Practica judiciara dupa decizia Curtii Constitutionale din 2016 a fost constanta. Daca am avut o incalcare a legii prevazuta de legislatia primara, persoanele respective au fost condamnate”, a mai spus Kovesi. Procurorul-sef al DNA a mai aratat ca, dupa decizia Curtii Constitutionale, toate dosarele de la DNA cu abuz in serviciu care au fost trimise in judecata au fost facute in conformitate cu hotararea CCR privind incalcarea legislatiei primare.

Curtea de Apel Alba Iulia a emis pe 9 februarie prima decizie in care constata dezincriminarea unor prevederi ale infractiunii de abuz in serviciu si a stabilit incetarea executarii pedepsei de trei ani de inchisoare cu suspendare data in cazul fostului secretar general al Consiliului Judetean Hunedoara Dan Daniel, acuzat ca ar fi intervenit intr-un concurs organizat la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului.

In 15 iunie 2016, Curtea Constitutionala a stabilit ca dispozitiile articolului 297 alineatul 1 din Codul penal privind abuzul in serviciu sunt constitutionale in masura in care prin sintagma “indeplineste in mod defectuos” din cuprinsul acestora se intelege “indeplineste prin incalcarea legii”. Curtea de Apel Alba-Iulia a motivat anularea condamnarii prin faptul ca o decizie din 2016 a Curtii Constitutionale a dezincriminat partial abuzul in serviciu, aratand ca inculpatul fusese condamnat pentru ca a incalcat o hotarare de guvern, nu o lege, o ordonanta sau o ordonanta de urgenta.

Curtea de Apel Alba Iulia a constatat ca, urmare a deciziei de neconstitutionalitate din vara anului trecut, practic, “a intervenit o modificare a elementelor constitutive ale acestei infractiuni, sub aspectul laturii obiective, fiind limitat domeniul de aplicare al acestei infractiuni prin excluderea tuturor cazurilor in care norma a carei incalcare este imputata subiectului activ al infractiunii nu este o lege, o ordonanta sau o ordonanta de urgenta”. In plus, Curtea de Apel Alba Iulia a constatat ca, prin pronuntarea deciziei nr. 405/2016 a Curtii Constitutionale, a intervenit o dezincriminare partiala a infractiunii de abuz in serviciu.

Sursa foto: Agerpres Foto