Ministrii care nu au locuinte in Bucuresti vor beneficia de decontarea cheltuielilor de cazare in limita unui plafon maxim anual de 55.000 lei, circa 1.000 de euro/luna, pentru folosinta imobilelor din fondul locativ aflat in administrarea RA-APPS, se arata intr-un proiect de hotarare de urgenta. Lia Olguta Vasilescu, Sevil Shhaideh si Carmen Dan ar putea beneficia de aceasta masura.

"Ministrii, inclusiv persoanele care ocupa functii asimilate celei de ministru, precum si ministrii delegati, care nu detin in proprietate exclusiva ori in coproprietate imobile cu destinatia de locuinte in municipiul Bucuresti, beneficiaza, pe durata mandatului, in limita unui plafon maxim anual de 55.000 lei, de decontarea cheltuielilor de cazare pentru folosinta imobilelor cu destinatia de locuinta de serviciu din fondul locativ aflat in administrarea Regiei Autonome Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS)", se arata in proiectul de HG, care urmeaza sa fie adoptat de Guvern, in sedinta de joi, potrivit News.ro.

Secretarii de stat si persoanele care ocupa functii asimilate celei de secretar de stat, care nu detin in proprietate exclusiva ori in coproprietate imobile cu destinatia de locuinte in municipiul Bucuresti, beneficiaza, pe o perioada de 3 luni de la data numirii in functie, in limita unui plafon maxim de 9.000 lei, de decontarea cheltuielilor de cazare pentru folosinta imobilelor cu destinatia de locuinta de serviciu din fondul locativ aflat in administrarea RA-APPS.

Conform declaratiilor de avere, cei mai multi ministii nu detin locuinte in Bucuresti, astfel ca de prevederile acestei Hotarari de Guvern ar putea sa beneficieze ministrii Lia Olguta Vasilescu, Florian Bodog, Carmen Dan, Gabriel Les, Sevil Shhaideh, Mihai Tudose, Toma Petcu, Adriana Petcu, Augustin Jianu, Marius Dunca, Mircea Dobre si Gratiela Gavrilescu.

Proiectul de HG mai prevede ca persoanele prevazute la art. 14 indice 8 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 101/2011, aprobata cu completari prin Legea nr. 382/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia celor prevazute la alin. (1), care nu detin in proprietate exclusiva ori in coproprietate imobile cu destinatia de locuinta in municipiul Bucuresti, beneficiaza, pe durata mandatului sau a raportului de serviciu, in limita unui plafon maxim anual de 40.000 lei, de decontarea cheltuielilor de cazare pentru folosinta imobilelor cu destinatia de locuinta, aflate in proprietatea privata a statului si in administrarea RA-APPS si propuse in vederea vanzarii.

Este vorba despre magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie, membrii Curtii Constitutionale, presedintii si vicepresedintii curtilor de apel, tribunalelor, judecatoriilor, precum si presedintii sectiilor din cadrul acestor instante, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, prim-adjunctul si adjunctul procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si asimilatii acestora, procurorii-sefi ai directiilor si sectiilor din cadrul Ministerului Public si adjunctii acestora, procurorii generali ai parchetelor de pe langa curtile de apel si adjunctii acestora, prim-procurorii parchetelor de pe langa tribunale si judecatorii si adjunctii acestora, precum si conducatori ai institutiilor publice si inaltii functionari publici.

Sursa foto: Shutterstock/Zsido