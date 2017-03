”Nu a fost o situatie placuta. Am luat act de aseara de cand s-au facut publice cele doua decizii. Este un Guvern politic, o coalitie guvernamentala formata din doua partide si noi am luat act de aceasta decizie politica. Regret ca s-a ajuns aici. Am avut mai multe discutii in ultimele 3-4 saptamani de zile si cu domnul Daniel Constantin si cu domnul Tariceanu in speranta ca vor reusi sa gaseasca toate acele lucruri care i-au unit in acesti ani si in care noi am colaborat foarte bine, dar in fata unei astfel de decizii politice nu avem ce sa facem”, a declarat liderul PSD Liviu Dragnea.

Intrebat daca are indoileli in privinta capacitatii Gratielei Gavrilescu de a gestiona functia de vicepremier, Dragnea a raspuns ca nu, functia de vicepremier fiind ”pana la urma o titulatura de reprezentare”.

”Daca prim-ministrul va considera ca poate sa-i transfere doamnei Gavrilescu o parte din atributiuni pe anumite proiecte, sigur ca o va face”, a spus Dragnea.

Liderul PSD a precizat ca singurul repros pe care Daniel Constantin l-a avut cu privire la decizia de a i se retrage sprijinul politic a fost ca acesta este nestatutara.

”A spus doar ca in opinia dumnealui acea decizie nu este statutara, numai ca noi i-am raspuns ca nu putem sa facem analize pe statut la ALDE, ci doar luam act de acea decizie”, a aratat Dragnea.

