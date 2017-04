"Nu, eu nu vreau sa il depuna azi (luni - n.r.). Sa mai stea o saptamana, sa mearga la grupuri, publicam si in presa, sa-si mai dea lumea cu parerea”, a declarat Liviu Dragnea, intrebat daca proiectul legii salarizarii unitare va fi depus la Parlament in cursul acestei zile, potrivit News.ro.

Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, duminica seara, ca proiectul Legii salarizarii unitare in sectorul public va fi depus luni la Parlament, astfel incat toti parlamentarii PSD sa-l poata semna in calitate de coinitiatori. Vasilescu a precizat ca graficul adoptarii acestei legi ia in calcul o eventuala cerere de reexaminare a presedintelui Iohannis sau o sesizare a CCR, scopul fiind promulgarea legii inainte de 1 iulie.

Lia Olguta Vasilescu a precizat ca proiectul Legii salarizarii unitare nu a fost dat pana acum publicitatii pentru ca tot s-au facut modificari pe proiect, insa textul legii va intra luni in parcursul legislativ.

”(...) va fi semnata de absolut toti parlamentarii, noi avand foarte multe semnaturi deja, in jur de 200. Colegii care nu au apucat sa o semneze vor avea maine o sedinta unita a grupurilor parlamentare ca sa mai prezentam o data principiile acestei legi pentru cine nu a fost la Sinaia si vom intra cu ea in Parlament intr-o procedura destul de rapida de dezbatere a acestei legi”, a declarat Vasilescu.

Ea a precizat ca proiectul mai poate suferi amendari, inclusiv din partea sindicatelor.

Nu dorim sa spunem ca nu vom accepta amendamente din partea opozitiei, chiar si a sindicatelor, a oamenilor simpli care vor avea ocazia sa vada aceasta lege si, daca vor simti nevoia sa ne semnaleze vreo greseala, suntem dispusi ca in Parlament sa corectam aceste lucruri pentru ca legea nu este perfecta, dar incercam sa avem cea mai corecta varianta posibila Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii

Sursa foto: Agerpres