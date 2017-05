Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca Lia Olguta Vasilescu a fost mustrata verbal dupa declaratiile privind plafonarea indemnizatiilor pentru cresterea copilului. Intrebat daca sustine principiul de a fi plafonate aceste indemnizatii, Liviu Dragnea a precizat ca, in forma in care s-a prezentat masura, nu poate fi de acord cu ea.

Intrebat daca s-a discutat in CExN despre sanctiuni in cazul Olgutei Vasilescu, Liviu Dragnea a spus ca „a fost doar o mustrare verbala”, potrivit News.ro. „Sper sa nu se mai intample”, a completat el.

Referitor la plafonarea indemnitatiilor pentru cresterea copilului, presedintele PSD a spus ca se poate discuta despre o astfel de masura doar in momentul in care va fi bine argumentata.

Cand o sa fie bine argumentat, putem discuta (despre plafonarea indemnizatiilor pentru cresterea copilului – n.r.), deocamdata nu, pentru ca nici eu, nici dumneavoastra nu stim exact cate cazuri de megaindemnizatii sunt. Asta e de fapt problema Liviu Dragnea

Dragnea: Ministrii au capatat un obicei foarte prost

El a sustinut ca ministrii au capatat un obicei prost, si anume ca nu comunice motivele care determina anumite masuri in actul guvernamental.

„Au capatat un obicei prost. Sunt buni ministri, au un act bun de guvernare, numai ca ei comunica doar efectele, uitand sa comunice inainte ceea ce a determinat acea masura”, a subliniat presedintele PSD.

Intrebat in continuare daca sustine principiul de a fi plafonate aceste indemnizatii, Liviu Dragnea a precizat ca, in forma in care s-a prezentat masura, nu poate fi de acord cu ea.

Subiectul nu se inchide astazi. Eu am spus ca, asa cum a fost prezentat, nu pot fi de acord sa plafonam aceste lucruri. Trebuie sa ne prezinte guvernul de ce sustine aceasta masura, daca argumentele sunt serioase, putem discuta. Daca nu sunt serioase, nu sunt de acord Liviu Dragnea

Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat ca plafonarea indemnizatiilor pentru cresterea copilului va opri o "inselatorie a statului roman". In urma plafonarii nu vor fi afectate foarte multe persoane, ci doar cele care „au bulversat” sistemul si care au primit sume foarte mari, a mai spus Vasilescu.

