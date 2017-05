"Este de fapt o inselatorie a statului roman, ceea ce sigur ca nu putem sa acceptam. Beneficiarii in plata in luna martie – pana la 1.233 lei sunt 108.438 de beneficiari, deci cei mai multi. Intre 1.234 – 3.400 lei sunt 39.700, intre 3.400 – 5.000 lei sunt 5.478, intre 5.000 – 10.000 sunt 3.504, iar peste 10.000 sunt 623. Cu aceasta plafonare pe care o vom face nu vom afecta foarte multe persoane din Romania, dar in mod clar, cei care au bulversat sistemul si ne-au pus sa platim astfel de sume vor trebui sa se limiteze la ceea ce le permite”, a afirmat ministrul Muncii, potrivit News.ro.

Plafonul maxim pentru indemnizatia de crestere a copilului, intre 5.000 si 10.000 de lei

Intrebata care va fi plafonul, Olguta Vasilescu a spus ca, in prezent, se analizeaza aceasta chestiune, urmand sa fie intre 5.000 si 10.000 lei. „Asa cum v-am spus, sunt foarte putine persoane care vor fi afectate, dar in mod cert vom opri o industrie”, a completat ea.

Ministrul Muncii a mai spus ca scoaterea plafonului a generat „un haos generalizat”.

Sa iei 35.000 euro timp de doi ani de zile de la statul roman doar pentru ca ai un copil in crestere este mult prea mult. Nu exista asa ceva in toata aceasta lume Olguta Vasilescu

De asemenea, intrebata care ar fi cea mai potrivita varianta, ea a spus: „Probabil ca cea mai potrivita va fi undeva la 8.000 lei, care este o suma foarte corecta”.

„Am spus ca se transforma intr-o industrie pentru ca, fata de anul trecut unde pana la jumatatea anului am platit o suma, aceeasi suma de bani am platit-o acum in primele trei luni de zile”, a conchis ministrul Muncii.

Ce se intampla cu concediul postnatal

Ministrul Muncii a precizat, referitor la concediul postnatal, ca nu se are in vedere scaderea perioadei de doi ani, dar nici cresterea la patru ani cum s-a propus.

"Nu sunt de acord sa se prelungeasca. A fost o analiza pe care am facut-o peste tot in Uniunea Europeana. V-am si spus cum e in Uniunea Europeana, media, sa stiti ca, in toate tarile civilizate este de sase luni de zile, la noi este de doi ani. Nu vrem sa scadem aceasta perioada, dar nici nu putem sa ne ducem in plata cu aceste sume nelimitat", a sustinut ministrul.