Presedintele Klaus Iohannis a ajuns, luni la pranz, la Brasov, la Institutul de Cercetare si Dezvoltare a Universitatii ”Transilvania”. Acolo a fost intampinat de un robot creat de cercetatorii brasoveni, care i-a urat: ”Bine ati venit la Universitatea Transilvania”, scrie News.ro.

Klaus Iohannis a stat de vorba cu cercetatorii, apoi a mers sa viziteze laboratorul de robotica de la Institutul de Cercetare si Dezvoltare, pe cel pentru producerea energiilor alternative si pe cel de inventii in domeniul hi-tech.

Tot luni, Iohannis va merge la Aula Universitatii Transilvania, unde va avea o intalnire cu cercetatori, studenti si profesori, dar si cu reprezentanti ai mediului de afaceri brasovean.

Ulterior, seful statului va vizita Spitalul privat ”Sf Constantin”, care a primit numeroase distinctii pentru modul in care a reusit sa reduca infectiile nosocomiale. Apoi, Iohannis va merge la Facultatea de Silvicultura din Brasov, unde va planta puietul cu numarul doua milioane, in cadrul poiectului ”Plant for the planet”

Vizita lui Klaus Iohannis in judetul Brasov se va incheia la Rasnov, unde va merge la Complexul Olimpic pentru Sporturi de Iarna, un proiect unic in Romania. Aici, el va putea asista si la un antrenament al saritorilor romani.

Sursa foto: Agerpres / Alex Micsik