In urma evaluarii ministrilor si a stadiului implementarii masurilor din programul de guvernare, doar ministrii Agriculturii, Muncii si Internelor au respectat termenele si si-au indeplinit sarcinile, potrivit News.ro.

Sursele oficiale au mai afirmat ca ceilalti ministri si premierul Sorin Grindeanu nu ar fi reusit sa treaca cu bine peste aceasta evaluare.

De altfel, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat marti, la Parlament, ca a trecut evaluarea PSD asupra membrilor Guvernului si ca, oricum, ea nu a avut niciun fel de emotie, deoarece ministerul pe care il conduce si-a respectat toate termenele pentru implementarea masurilor.

Si ministrul de Interne, Carmen Dan, a spus ca rezultatele evaluarii asupra ministerului pe care il conduce au fost favorabile: "Guvernul a trecut printr-o evaluare. Eu am fost concentrata sa raspund bine in ceea ce priveste Ministerul de Interne si parerea mea este ca noi ne-am facut treaba si cred ca si in coalitie s-a vazut treaba asta”, a spus Carmen Dan.

Liderul PSD, Liviu Dragnea, declara, duminica seara, ca nu este exclusa o schimbare a Guvernului in ansamblul sau, in cazul in care partidul va ajunge la concluzia ca acest lucru este necesar, Dragnea precizand ca nu este o varianta pe care sa o doreasca.

Intrebat daca este posibila schimbarea Guvernului, Liviu Dragnea a raspuns: ”Inca nu stiu. Eu nu vreau sa ajungem la aceasta solutie (...) Daca o sa ajugem la concluzia ca n-avem alta varianta, o sa propunem si pe asta, dar eu nu vreau sa ajungem acolo.”

Liviu Dragnea a spus ca raportul de evaluare a activitatii Guvernului va fi facut public dupa finalizare adaugand ca la concluzii vor fi trecute si propunerile pentru eventualele remanieri.

Sursa foto: Agerpres / Simion Mechno