Presedintele Klaus Iohannis a transmis ca este responsabilitatatea coalitiei de guvernamant sa se asigure ca promisiunile vor fi respectate fara a fi periclitata dezvoltarea Romaniei.

Presedintele Klaus Iohannis sustine necesitatea de crestere a veniturilor salariale, in mod sustenabil, pentru imbunatatirea nivelului de trai al romanilor. Este evident faptul ca Romania are nevoie de un cadru legislativ care sa introduca ordine in sistemul public de salarizare, astfel incat sa fie eliminate inechitatile si disfunctionalitatile salariale. In acelasi timp, presedintele Romaniei sustine necesitatea unei cresteri sustenabile a salarizarii in sectorul bugetar, care sa asigure motivatiile adecvate si performantele necesare din partea tuturor beneficiarilor

Klaus Iohannis aminteste ca proiectul salarizarii unice a fost un proiect asumat, ca parte esentiala a programului de guvernare, de catre PSD. ”In acest sens, este responsabilitatea PSD-ALDE sa asigure dezvoltarea echilibrata si sa concilieze obiectivul de crestere a salariilor cu cel de pastrare a stabilitatii macroeconomice si bugetare a Romaniei”, sustine presedintele.

Klaus Iohannis atrage atentia ca unele aspecte ”problematice” vor trebui corectate ulterior, in perioada de aplicare.

Coalitia aflata la guvernare are obligatia sa se asigure ca legea salarizarii va produce rezultate conform promisiunilor facute, fara a genera dezechilibre in economie si implicatii negative asupra bugetului public. In acest sens, aplicarea legii trebuie corelata cu angajamentele Romaniei din Pactul de Stabilitate si Crestere, in vederea pastrarii deficitului bugetar sub pragul de 3% din PIB. Aceasta lege ar trebui sa rezolve problemele salariale existente in sectorul public, fara sa creeze altele

