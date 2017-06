Nu, nu am nicio problema cu schimbarea impozitului pe cifra de afaceri, nu am nicio problema cu acea “taxa de solidaritate” (desi nu ai cum sa ai un IQ peste o meduza din Marea Neagra si sa nu ridici macar o spranceana), nu am nicio problema nici macar cu “taxarea” antreprenorilor care dau de pamant cu doua firme, desi este stiut ca, uneori, pentru a atinge succesul multi “ingroapa” mult mai multe firme.

Nu am o problema nici cu noul program al noului Guvern PSD, desi, evident, nu este cel votat de multi romani, si nici cu pompoasele intertitluri din cele 188 de pagini de scris marunt, sau cuvinte bold-uite complet opuse PSD – “transparenta”, “progres” sau “viziune”. Nu am o problema nici macar cu numirea unor ministri … sa spunem extrem de prost pregatiti. Nu te poti astepta la altceva, cand prim ministru (scuzati lipsa intentionata de majuscule) este un individ de care nu auzisem mai deloc pana deunazi si care nu a facut nimic la economie, timp de 6 luni.

Nu am nicio problema cu acestea. Pana la urma, vrem nu vrem, ne place sau nu ne place, ei sunt acum cazati in cladirea plasata strategic in Piata Victoriei, ei sunt cei care stau comod (cand vin pe la munca) in Palatul Parlamentului, supranumit “al Poporului”, si asta ca urmare a unui vot popular si democratic. Asta este, data viitoare fa-ti bagajele, urca-te in tren, viziteaza-ti rudele din satul Asau si voteaza, daca acolo-ti este domiciliul!

Nu, nu acestea sunt problemele mele.

Problema mea principala este faptul ca Dragnea (sa fim realisti, el este in spatele a tot ce se intampla acum mai putin pozitiv pe plan politic in Romania) nu se invata minte si, in deradere, sfidare, inconstienta, rea-vointa, impulsivitate, dorinta de putere si de razbunare, disperare si alte atribute specifice unui perfect “dictator de Teleorman”, ia decizii “noaptea, ca hotii”, fara nicio consultare prealabila, pe spinarea principalei clase contributoare in tara asta.

Adica patura mijlocie, aia, subtirica, cum o fi ea. Adica eu, printre altii, probabil tu, antreprenorule, sau tu, angajatule la companie privata. Adica cei care ies in strada. Este o razbunare si miscare absolut cretinoida, demna de oameni carora nu le pasa de cuvinte precum “transparenta” (sic), “predictibilitate” sau, per total, climatul economic din tara.

Este de un comunism infiorator sa te trezesti cu schimbari MAJORE, ce au impact imediat negativ asupra intregului stat care este Romania, peste noapte. Ca un bici care te plezneste in moalele intelectului economic. Nu am o problema cu toate cele enumerate mai sus, am o problema de metodologie, complet lipsita de transparenta si noima.

NU imi mai pot permite, din punctul acesta, sa am cea mai mica incredere in ceea ce debiteaza Marele dragnea (scuzati lipsa intentionata a majusculei), si nici portavocile sale, intrucat, imi dau seama, ceea ce declara astazi, poate fi sters cu buretele si inlocuit cu ceva diametral opus, maine dimineata.

Si, stii ce este culmea, draga cititorule? Ca votantii PSD, multi dintre cei 45% de romani care inca locuiesc si traiesc in zone rurale, nu vor considera ca este ceva gresit. Romanul se roaga sa nu ii fie mai rau, nu sa ii fie mai bine. Si asta le promite PSD – stati cu noi, luam de la bogati, va dam voua, o sa va fie, in final, …la fel. Ura, ura, ura! In rest, clasa mijlocie, hai sa ii ucidem, incet dar sigur, pentru ca de la ei oricum nu luam voturi.

Ce este de facut? Din surse guvernamentale si nu numai, dar si pur si simplu din bun simt, stim ca toti guvernantii au facut 3 pasi inapoi cand, timp de cateva saptamani, pietele din Romania au fost pline de oameni.

Atat.