Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, intr-un interviu acordat cotidianului clujean de limba maghiara Szabadság, ca vizita sefului statului in Tinutul Secuiesc ar fi trebuit sa aiba loc in 2015, nu abia acum, dar este un mesaj ca ia in considerare zona ca pe o "entitate".

"Ar fi fost bine daca aceasta vizita era in 2015 si nu in 2017, deoarece vizita de acum poate fi considerata un pas in vederea alegerii sale pentru un nou mandat, mai ales ca, de cand este presedinte, nu a transmis niciun mesaj si nu a facut nimic pentru alegatorii maghiari. La alegerile prezidentiale, majoritatea maghiarilor a votat cu Klaus Iohannis", a spus liderul UMDR, citat de News.ro.

El afirma ca, imediat dupa vizita din Secuime, Iohannis a mers la Marasti, pentru a comemora luptele din Primul Razboi Mondial, avand astfel grija "ca nu cumva sa fie acuzat de prietenie cu comunitatea maghiara".

"Pana in prezent, nu a existat o astfel de vizita prezidentiala in care seful statului sa se intalneasca in acelasi timp cu toti liderii administratiei locale din Tinutul Secuiesc, iar aceasta poate fi considerata chiar un mesaj din partea lui, si anume ca ia in considerare Tinutul Secuiesc ca pe o entitate. Am cerut presedintelui, printre altele, sa se foloseasca de drepturile pe care le detine - in calitatea sa de presedinte- si sa isi asume rolul de mediator atunci cand se accentueaza atitudinea anti-maghiara, tocmai pentru a exista un factor de echilibru si pentru a tempera atitudinea majoritatii", a spus liderul Uniunii

El a reamintit propunerea facuta in 2015, ca presedintele tarii sa fie initiatorul unui nou pact dintre majoritate si minoritate, "iar acest lucru este de actualitate si foarte necesar si in 2017".

