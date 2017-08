Guvernul are pe masa de lucru trei variante in ceea ce priveste Pilonul II de pensii. O decizie va fi luata saptamana viitoare, cand simularile vor fi complete.

Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a finalizat proiectul de modificare a legii pensiilor.

"Acest proiect are menirea sa regleze o multime de nedreptati. (...) Avem decalaje foarte mari intre pensionari care au muncit exact la fel, intre cei care au iesit la pensie acum 15 ani sau 25 de ani si cei care au iesit la pensie acum. Nu vrem sa grabim artificial procesul, pentru ca este o lege importanta si va trebui sa fie foarte bine asezata, cu toate simularile posibile. (...) Cand am vorbit de inechitati, am pornit de la niste pensii foarte mici - un profesor care a iesit acum 25 de ani are o pensie foarte mica, fata de un profesor care a iesit la pensie acum, cu acelasi numar de ani de munca, cu aceleasi grade si care are o pensie mult mai mare", a spus Mihai Tudose, potrivit News.ro.

Trei variante de lucru pentru Pilonul II

Intrebat despre Pilonul II de pensii si despre proiectul privind diminuarea contributiei salariatului la Pilonul II, el a spus ca la acest moment exista trei variante de lucru, una dintre ele fiind ca romanii care contribuie sa poata opta.

"Discutia a plecat de la ASF. A facut multe valuri saptamana trecuta un termen pe care l-am folosit eu, de randament. Eu m-am referit la randamentul personal, al banilor personali depusi undeva, cand am comparat pilonul I cu pilonul II. Si pilonul I, si pilonul II sunt de stat, nu ia nimeni banii. (...) Ambele sume sunt pe numele deponentului. Au fost momente si sunt calcule (...) in care pe salariul minim, cel putin, castigul a fost mai mare pe pilonul I, pentru ca acolo se raporta la salariul mediu pe tara. La pilonul II, in schimb, am constatat alte lucruri - la infiintare, managementul avea voie sa ia 2,5%, o taxa, in afara de taxa de consolidare anuala, pentru a-si consolida managementul. Au luat-o in primii ani, dar au continuat sa o ia in urmatorii 10 si, se pare - voi avea pana la sfarsitul saptamanii si cifrele exacte - au plecat sume importante de acolo. Vorbim de miliarde", a declarat premierul Tudose.

Sunt trei variante in privinta pilonului II de pensii: sa ramana lucrurile asa cum sunt, umbland doar la comisioanele care se iau astazi de catre administratorii privati ai acelor bani, fiindca, repet, au exagerat, varianta a doua - sa dimininuam cota pentru pilonul II in favoarea pilonului I si varianta a treia, cea de optional. Saptamana viitoare vom avea, cred, simularile complete si atunci vom lua o decizie Premierul Mihai Tudose

In ceea ce priveste varianta ca oamenii sa poata opta intre pilonul I si II de pensii, Tudose a spus: "Daca vrei sa ramai asa, ramai asa. Vrei sa duci mai multi bani in Pilonul I (...) este in regula, opteaza".