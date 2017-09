Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata, la Neptun, unde s-au reunit liderii centrali si cei judeteni ai partidului alaturi de parlamentarii si europarlamentarii liberali, ca sesiune parlamentara care a inceput vineri este una extrem de importanta pentru evolutia Romaniei, in contextul in care, in opinia sa, partidul de guvernamant duce o politica de distrugere economica potrivit datelor pe primele sase luni si a spus ca PNL trebuie sa fie coloana vertebrala a opozitiei la toate aceste masuri care risca sa puna pe butuci economia romaneasca.