Fondatorul Uniunii Salvati Romania, Nicusor Dan, spune ca a refuzat invitatia de a participa la Congresul extraordinar al USR, care se desfasoara sambata la Poiana Brasov, deoarece nu ''poate gira cu prezenta un congres viciat'', scrie Agerpres.

''Am fost invitat la congresul de azi al USR. Inteleg ca a fost o dezbatere si un vot in Biroul National la care unii au fost pentru si altii au fost contra invitarii mele. Am ales sa nu particip. Nu pot gira prin prezenta mea un congres viciat prin practici demne de PSD si PNL. Alegerile delegatilor din Bucuresti au fost anulate nestatutar, o spun parlamentarii juristi ai partidului, si refacute pe un sistem diferit de cel folosit in restul judetelor'', scrie pe Facebook Nicusor Dan.

