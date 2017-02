Praktiker, candva liderul incontestabil al pietei locale de amenajari si DIY din Romania, a raportat anul trecut afaceri in crestere cu circa 5% si o diminuare considerabila a pierderilor rezultate in ultimii ani, evolutie care permite companiei sa priveasca anul 2017 cu mai mult optimism. Ce urmeaza in acest an?

Afacerile Praktiker s-au ridicat anul trecut la peste 143 de milioane de euro, iar evolutia vine ca urmare a unei schimbari de strategie, care va continua si in acest an si ar urma sa asigure retailerului de bricolaj revenirea pe profit, dupa mai multi ani de redresare financiara.

“Anul 2016 a fost unul foarte bun din toate punctele de vedere. De la preluare pana acum, am pastrat si cresterea, dar si diminuarea pierderilor. Am inregistrat o evolutie de 4-5% a rulajului fata de nivelul anului 2015. Pierderile s-au diminuat considerabil fata de anul 2015, suntem aproape de break-even, iar in 2017 vrem sa inchidem cu profit. Sunt toate premisele sa stabilim acest pas”, a declarat Omer Susli, proprietarul Praktiker, intr-un interviu pentru wall-street.ro.

Evolutia business-ului si revenirea pe profit vor fi generate in special de planul de modernizare a tuturor celor 27 de magazine, iar, acolo unde va fi cazul, chiar si de inchiderea spatiilor comerciale neperformante.

“Anul trecut am modernizat cinci magazine, anul acesta avem in plan inca 10 unitati. Am urmarit, de asemenea, si imbunatatirea stocului de produse, iar pentru acest lucru colegii de la achizitii deruleaza un amplu proces prin care urmaresc noi sortimente in oferta magazinelor, precum si produse mai calitative. Investitiile, dar in acest proces de modernizare din 2017, vor depasi 5 milioane de euro”, a mai punctat Omer Susli.

