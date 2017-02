In 2016, dezvoltatorul imobiliar Belize Development a achizitionat din fonduri proprii proiectul Cernica Residence de la un fond de investitii. Doua dintre cele douasprezece blocuri incluse in ansamblul denumit acum Belize Residence sunt prevazute a fi date in folosinta in aceasta primavara, urmand ca restul de noua blocuri sa fie finalizate pana in decembrie 2017, in urma unei investitii totale estimate la 6 milioane euro.

Proiectul Belize Residence este situat in estul Capitalei, Pantelimon - Cernica, intr-o zona rezidentiala in plina dezvoltare din imediata apropriere a parcului de agrement, padurii si lacului Cernica si a complexului Phoenix Cernica. Amplasarea proiectului dispune de un traseu direct si facil spre centrul orasului, precum si de vecinatatea unor centre comerciale dar si de legaturi catre artere rutiere principale de intrare in Capitala. In imediata apropiere a ansamblului rezidential Belize Residence, in Cernica Park va fi dezvoltat un centru de tip outlet.

Ansamblul Belize Residence este format din cladiri cu un regim de inaltime (P+3E) si cuprinde in total 178 de apartamente cu una, doua, trei sau patru camere. Locuintele au o suprafata cuprinsa intre 57 si 130 metri patrati si pot fi achizitionate prin programul Prima Casa, prin credit ipotecar sau cu plata cash, in acest din urma caz aplicandu-se un discount de 5% la pretul de lista. Proiectul este prevazut cu 2 terenuri de tenis, spatii verzi, locuri de joaca, locuri de parcare, supermarket, gradinita, sala de sport, camere de supraveghere video 24/24.

Belize Development este detinut de Evangelos Poulios, coproprietarul fashion retailer-ului BSB care a ajuns in 2016 la 22 de magazine monobrand in Romania. Cu o vechime de 5 ani pe piata imobiliara din Romania, Belize Development are un portofoliu de peste 230 apartamente cu una, doua, trei sau patru camere, in zone precum Floreasca, Petricani, Mihai Bravu sau orasul Pantelimon si se numara printre cele mai moderne proiecte din aceste zone.