Astfel, pe data de 23 martie, noua zona reconfigurata din cadrul Sun Plaza va fi deschisa publicului, gazduind sapte noi magazine cu o suprafata inchiriabila cumulata de 7 800 mp. Primele lucrari de remodelare au dus la crearea unei noi galerii comerciale la nivelul -1, generand mai mult spatiu pentru H&M, C&A si BebeTei, dar si patru noi magazine – Altex, Terranova, O Bag si Autograf. In plus, caile de acces catre parcarea subterana si pasajul subteran care conecteaza mall-ul cu statia de metrou Piata Sudului au fost modernizate.

Faza 1 are o suprafata de 7.800 mp dispusa pe trei niveluri, din care 2.000 mp sunt ocupati de patru noi chiriasi: Altex, Terranova, O Bag si Autograf. Chiriasii ancora H&M, C&A si Bebetei si-au relocat magazinele, iar acum beneficiaza de zone de shopping imbunatatite.

Tunelul existent ce face legatura cu statia de metrou a fost extins si conectat cu zona noua a centrului comercial. Incepand cu data de 23 martie, acest tunel va avea o grafica artistica pe o lungime de 40 metri semnata de austriacul Peter Kogler, una dintre cele mai de renumite si apreciate personalitati ale lumii artisitice internationale.

Schimbarile majore aduse de prima etapa a procesului de reconfigurare includ deschiderea unei noi zone de shopping la nivelul -1, unde se vor afla magazinele Altex si Bebetei, crearea unei noi cai de acces catre parcarea subterana, precum si un nou lift.

“Prin incheierea primei faze, suntem doar la inceputul unei transformari ce va aduce Sun Plaza si mai aproape de dorintele clientilor. Lucrarile de constructie vor continua intr-un ritm accelerat in urmatoarele luni, asadar mai multe schimbari urmeaza sa vina” a declarat Friendrich Wachernig, membru al consiliului de administratie S Immo AG.

Procesul de reconfigurare a centrului comercial Sun Plaza a inceput in primul trimestru al anului 2016 si va fi finalizat in primul trimestru al anului 2018. Aceste lucrari vor extinde spatiul centrului comercial cu o suprafata de 11.000 mp, ce va ingloba circa 40 de noi magazine. Pe langa cei 11.000 mp, alti 9,000 mp din suprafata existenta a centrului comercial, vor fi renovati in cadrul procesului de remodelare.

Contractantul local desemnat pentru lucrarile de constructie este Bog’Art, cea mare companie de constructii cu capital autohton la nivel local, iar coordonarea proiectului este asigurata de catre Optim Project Management.

Proiectul se afla in cel de al treilea an cu rata de ocupare de 100%, iar 90% din spatiul ce urmeaza a fi deschis in 2018 este deja pre-inchiriat.

Sun Plaza este unul dintre centrele comerciale dominante ale Capitalei, o piata pe care se mai regasesc mall-uri precum Baneasa Shopping City (Baneasa Developments), AFI Palace Cotroceni (AFI Europe), Mega Mall (NEPI), Promenada Mall (NEPI), ParkLake Shopping Center (Sonae Sierra si Caelum Development), precum si multe altele.