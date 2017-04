Dedeman, cel mai mare retailer specializat in domeniul comertului cu materiale de constructii si a solutiilor pentru amenajarile interioare, implineste 25 de ani de existenta, timp in care a reusit sa depaseasca multe bariere care la inceputuri pareau foarte indepartate.

Expansiunea Dedeman s-a concretizat mai ales in ultimii 10 ani, timp in care compania s-a dezvoltat in detrimentul concurentilor straini, care au luat cu asalt piata inca din anii 2000.

Cum nume mari nu au reusit sa tina piept crizei financiare, Dragos si Adrian Paval au mizat pe investitii si pe dezvoltarea latului de magazine, compania ajungand in prezent cel mai extins retailer de profil la nivel local, cu peste 45 de unitati.

Povestea Dedeman a marcat numeroase momente importante, cum ar fi includerea in topul celor mai mari jucatori din bricolaj din regiune, pe locul al patrulea, sau depasirea a 1 miliard de euro cifra de afaceri.

In pregatiri pentru deschiderea magazinului cu numarul 46: Dedeman Baneasa

Dedeman se afla in plin proces de finalizare a constructiei magazinului din Baneasa, o investitie ce va depasi 30 de milioane de euro, cea mai mare a companiei de pana acum.

Planul anuntat initial de retailer viza o inaugurare in luna martie, insa cel mai probabil noua unitate va fi livrata pe piata dupa Sarbatorile de Pasti.

Wall-Street.ro a fost prima publicatie din Romania care a anuntat ca fratii Paval au achizitionat un teren pe fostul spatiu detinut de Aviatia Utiliara in anul 2014, urmare a acestei achizitii vizand inaugurarea celui mai mare magazin Dedeman din Romania.

Dedeman a incheiat anul trecut cu afaceri de peste 1 miliard de euro, pe o piata pe care ajunge sa detina aproape jumatate din valoarea totala a acesteia, evaluata la 2 – 2,5 miliarde de euro.

Dedeman este cel mai mare jucator specializat in comertul cu materiale de constructii si solutii pentru casa si gradina, o piata pe care mai activeaza nume precum Leroy Merlin, Arabesque, Praktiker, Kingfisher sau Hornbach.