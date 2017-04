Tranzactiile din primele trei luni ale anului au dus cererea pentru spatii noi de birouri la 97.300 mp in Bucuresti, in conditiile in care s-au livrat circa 9.550 mp prin doua proiecte in CBD (Central Business District), iar marimea medie a unei tranzactii a crescut de la aproximativ 1.800 mp in T1 2016, la 2.400 mp in T1 al acestui an, arata datele companiei de consultanta imobiliara Knight Frank.

Peste 55% din cererea totala din T1 a fost reprezentata de renegocieri/reinnoiri de contracte, in special in industriile IT si auto. Cea mai mare tranzactie a fost renegocierea/reinnoirea de 20.000 mp din Pipera, iar urmatoarele doua au fost de 10.300 mp in Calea Floreasca/Barbu Vacarescu, respectiv 10.000 mp in Piata Presei Libere. Calea Floreasca/Barbu Vacarescu a fost liderul cererilor, cu 30% din totalul de pe primul trimestru.

”Piata continua trend-ul ascendent dupa un 2016 record, chiar daca nu vom avea la fel de multe livrari ca in cursul anului trecut. Este interesant de urmarit ce se va intampla in centru, CBD si Pipera, unde a fost si cea mai mare tranzactie din acest an, pana acum”, spune Horatiu Florescu, proprietar si CEO al Knight Frank Romania.

Cele doua proiecte care s-au livrat pana acum in 2017– Aviatorilor 8A si Dorobantilor 33 – reprezinta doar 5% din spatiile de birouri pe care le preconizam pana la final de an, care vor insuma peste 190.000 mp.

Peste 50% din livrarile preconizate pentru 2017 se vor face in centru-vest, fiind urmat cu 30% de zona Dimitrie-Pompeiu, insa specialistii imobiliari au observat o activitate din ce in ce mai sporita si in centru si CBD. “The Landmark, cea mai noua cladire de birouri de aici prezinta un interes sporit, inregistrand deja trei tranzactii anul acesta si se preconizeaza inchirierea totala pana in aceasta vara”, a mai punctat Florescu.

Divizia de birouri a Knight Frank Romania a tranzactionat aproximativ 31.000 mp in primul trimestru al acestui an.

Knight Frank este una dintre cele mai mari companii de consultanta imobiliara pe piata din Romania, segment pe care mai activeaza nume precum CBRE, JLL, Colliers, Cushman & Wakefield Echinox sau ESOP Consulting.