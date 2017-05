Dezvoltatorii imobiliari prezenti la Targul Imobiliar National - tIMON apreciaza ca piata rezidentiala accelereaza spre cel mai bun an din 2008 pana acum, sectorul fiind intr-o continua crestere. 2017 este considerat cel mai bun an pentru dezvoltarea proiectelor rezidentiale de la declansarea crizei si anul in care se vor livra cele mai multe locuinte noi la nivel national, peste recordul din 2008 de 61.000 de unitati, datorita investitiilor masive pe care dezvoltatorii le-au alocat proiectelor noi.

"Dupa ani buni in care dezvoltarile au reinceput timid, cu ansambluri de mici dimensiuni, dezvoltatorii reducandu-si vizibil riscurile, asistam astazi la o adevarata eruptie de ansambluri de mari dimensiuni in Bucuresti. Atat la Gran Via Park cat si la GVI Town, ritmul de vanzari a fost unul record, inca din stadiu de proiect. Proiecte ca Onix - Orhideea sau CityPoint au fost motoare de vanzari ale dezvoltatorilor Morad Group si Shikun&Binui in ultimii ani, finalizarea vanzarilor in aceste proiecte ducand la doua noutati dezvoltate in alte zone: Onix Pipera, New Point sau chiar Onix Blue Mamaia Nord. Greselile trecutului au fost invatate atat de catre dezvoltatori, cat si de cumparatori si, desi exista posibilitatea de achizitie imobiliara din stadiul de proiect, expunerea este una mult mai mica pentru ambele parti implicate in procesul de achizitie imobiliara", a declarat Vlad Vlasceanu, director tIMOn.

Jucatorii din piata rezidentiala sunt optimisti si apreciaza ca anul 2017 poate depasi recordul de aproape 61.000 de locuinte noi livrate in 2008. Ansamblurile cu peste 100 de apartamente ce se vor lansa la tIMOn sunt Avangarde, Toscana Residential, Joya, Atlantis One, Ivonco Pantelimon - fiecare cu peste 100 de locuinte, precum si 40 de ansambluri de mici dimensiuni, unele dintre ele luxury-high, cu o valoare de piata de peste 200 de milioane de euro.

De asemenea, ansamblul rezidential GViTown, dezvoltat de Gindi Group in parteneriat cu Real-Sol, a finalizat si livrat primele 2 etape ale proiectului, totalizand 162 de garsoniere si apartamente cu 2 si 3 camere. La aceasta editie tIMOn, dezvoltatorul lanseaza fazele 3 si 4 ale proiectului, inca doua blocuri in aceeasi locatie unde va livra alte 130 de apartamente, cu o investitie de 8 milioane de euro. In total cele patru blocuri au insemnat 17 milioane de euro investitie. "Vanzarile la GVI Town au inceput exact acum 2 ani. Am vandut in ritm alert si lansam joi faze si proiecte noi", a spus Shimon Galon, reprezentantul Real-Sol.

Gran Via Park, proiectul vandul de agentia imobiliara Imoteca, The Residential Experts si dezvoltat de grupul spaniol Gran Via Real Estate, investeste 13 milioane de euro in faza a doua a proiectului, dupa ce au vandut deja integral primele 324 de apartamente. Dezvoltatorii au inceput deja constructia celei de-a doua faze ce insumeaza 310 locuinte, pretul unei garsoniere in aceste blocuri pornind de la 40.000 euro+TVA, iar cel al apartamenelor de 2 camere, cu o suprafata de 48 metri patrati, de la 45.000 euro+TVA. Pentru locuintele cu 3 camere, pretul porneste de la 77.000 euro+TVA pentru o locuinta de 66 de metri patrati, iar cel mai ieftin apartament de 4 camere, cu o suprafata de 105 metri patrati, se vinde cu 95.000 euro+TVA.

"Ritmul vanzarilor in acest proiect a fost si continua sa fie uimitor, avand in vedere ca anumite tipuri de apartamente din faza a doua deja sunt sold out", a declarat Rafaela Nebreda, Imoteca.

Editia de primavara a Targului Imobiliar National - tIMOn, se desfasoara in perioada 25-28 mai 2017, pe Arena Nationala din Bucuresti si reuneste peste 120 de expozanti atat din Capitala, cat si din provincie.