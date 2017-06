Gigantul tehnologic Google, una dintre cele mai mari companii din lume, a avansat un plan pentru constructia unui megaproiect imobiliar in Londra (Marea Britanie), ceea ce va reprezenta primul proiect propriu de birouri detinut si adaptat in intregime cerintelor companiei americane in afara Statelor Unite ale Americii.

Proiectul cu 11 etaje va dispune de o suprafata totala de 1 milion de metri patrati si va fi situat in imediata vecinatate a actualei cladiri Google situata in Pancras Square si unei a treia cladiri detinuta de gigantul IT in care se afla campusul companiei care poate absorbi pana la 7.000 de angajati.

Viitoarea cladire a fost descrisa drept un “landscraper”, un termen desprins din conceptul de “skyscraper”, doar ca face referire la dezvoltarea pe orizontala (pe pamant) si nu pe verticala (in inaltime). Proiectul pentru viitorul sediu central Google din Europa a fost proiectat de catre compania britanica Heatherwick Studio, un birou de arhitectura cunoscut pentru o serie de proiecte cu notorietate in domeniul imobiliar, in parteneriat cu danezii de la Bjarke Ingels Group (BIG).

Tema principala a proiectului va fi legatura cu “naturalul”, iar toate materialele utilizate in dezvoltarea sediului de birouri vor face parte din programul companiei americane de sanatate cu mediul si cu utilizatorii cladirii, un program care evalueaza toate produsele utilizate in proiectele Google, fiind in stransa legatura cu standardele si transparenta vizavi de cerintele actuale in domeniul constructiilor sustenabile.

Asocierea Heatherwick Studio cu planurile Google nu este intamplatoare, asta deoarece fondatorul biroului de arhitectura are casa si sediul companiei in vecinatatea proiectului aflat in plin proces de proiectare si aprobare.

“Zona King’s Cross este casa mea si casa studioului in care activam de peste 15 ani si am ajuns ca in tot acest timp sa cunosc foarte bine particularitatile acestei zone. Perspectiva de aici este una deosebita, fiind un mix al mai multor stiluri arhitecturale cu cladiri de diferite tipuri si suprafete si nu pot decat sa ma bucur ca infrastructura din zona permite astfel de dezvoltari, fiind in vecinatatea liniei de cale ferata, a drumurilor cu acces facil, a canalelor si a altor proiecte de infrastructura din inima Londrei. (…) Toate aceste coordonate si imprejurimi ne-au facut sa tratam viitoarea cladire Google drept o piesa de infrastructura adaptata specificului zone, realizata din elemente care permit maximum de flexibilitate angajatilor din companie”, a precizat Thomas Heatherwick, fondatorul biroului de arhitectura cu care Google va lucra la acest proiect.

Echipa formata din companiile Heatherwick Studio si BIG colaboreaza in stransa legatura si pentru sediul central Google din Silicon Valley, Statele Unite ale Americii.

Daca proiectul demareaza in acest an, lucrarile ar trebui sa se finalizeze in cursul anului 2018, noteaza presa internationala.