Magazinul Dedeman Baneasa isi va deschide portile catre publicul larg miercuri, pe data de 14 iunie 2017, in ceea ce reprezinta cea mai mare investitie intr-un magazin specializat in materiale de constructie si amenajari interioare din intreaga tara.

Fratii Dragos si Adrian Paval au investit peste 35 de milioane de euro in deschiderea viitorului spatiu comercial din zona Baneasa, in imediata vecinatate a proiectului Baneasa Shopping City si a primului magazin IKEA din Romania.

Compania bacauana a demarat in toamna anului trecut un amplu proces de recrutare pentru proiectul Dedeman Baneasa, in care vor lucra aproximativ 200 de angajati.

Dedeman a achizitionat terenul de 50.000 mp din zona Baneasa, detinut de catre Aviatia Utiliara. in urma cu trei ani de zile, in urma unei investitii de aproximativ 16 milioane de euro.

Interesant de notat este faptul ca valoarea de achizitie a terenului, vehiculata de informatiile din piata la 16 milioane de euro pentru 50.000 de metri patrati la acea vreme, este poate una dintre cele mai mari platite vreodata de un retailer in Romania, asta dupa ce un magazin complet tot din Bucuresti, in cartierul Colentina, a necesitat o investitie de circa 16 milioane de euro.

Motivul pentru care livrarea proiectului se face cu o intarziere atat de mare a fost generata de multitudinea de avize care trebuiau obtinute, de diferitele blocaje cu care s-a confruntat compania locala in procesul de constructie, dar si de nenumarate alte suprize cu care aproape orice dezvoltator sau constructor se confrunta pe plan local.

Noi magazine Dedeman pe harta Romaniei in 2017

Proprietarii Dedeman au in plan inaugurarea a cel putin doua noi spatii comerciale in tara in acest an, precum si bugetarea unor noi investitii la nivel national, in ceea ce reprezinta planul fratilor Paval de a depasi pragul de 50 de magazine pe intreg teritoriul Romaniei.

Dupa inaugurarea magazinului din Baneasa, de pe 14 iunie, fratii Paval vor deschide a 47-a unitate in Hunedoara, programata pe data de 16 iunie.

In vizorul proprietarilor Dedeman se mai afla o noua locatie in Bucuresti – in zona Pantelimon, un teren achizitionat la inceputul anului 2015 de la familia Prigoana. Spatiul disponibil inca nu este sigur daca va fi reprezentat de un magazin sau de un spatiu logistic.

Tot pe lista retailerului de bricolaj se mai afla un spatiu comercial in Turda, oras situat la nici 30 de minute de Cluj. In viitorul magazin din localitatea Turda vor lucra circa 130 de angajati, potrivit reprezentantilor companiei.