Iulius Group a demarat, la Timisoara, lucrarile la o noua cladire de birouri clasa A care face parte din ansamblul Openville. Acesta este cel de-al treilea imobil office dezvoltat sub brandul United Business Center (UBC) din totalul de sapte cladiri prevazute in proiect.

Cladirea UBC 3 va avea aproximativ 18.000 mp, 14 etaje si va fi certificata LEED, urmand sa beneficieze de implementarea unor politici sustenabile de operare, cu scopul de a creste eficienta costurilor la utilitati. Pe baza experientei dezvoltarii celorlalte doua imobile office din Openville, termenul estimat de livrare pe piata pentru UBC 3 este de aproximativ 12 luni.

In prezent, se lucreaza la consolidarea terenului pe care se va inalta cladirea de birouri. In paralel, in Openville continua lucrarile de constructie la UBC 1, imobilul de 13.000 mp care va fi finalizat in vara, precum si la parcarea supraetajata cu peste 900 de locuri, care va deveni functionala in toamna. In curand, alte doua noi imobile de birouri vor intra in constructie.

In luna ianuarie, Iulius Group a inaugurat prima cladire de birouri, de 18.000 mp, inchiriata integral de companii din IT si automotive.

United Business Center se va afla in imediata vecinatate a parcului de 55.000 mp, care va fi amenajat integral de compania Iulius. Cladirea va beneficia de doua intrari principale: de la nivel pietonal si de la nivelul parcului suspendat, care va fi creat in totalitate peste o dala urbana, deasupra parcarii subterane a ansamblului.

Cladirea are prevazute 14 etaje si un nivel tehnic, iar demisolul si parterul vor fi rezervate spatiilor de retail. Suprafetele generoase pe fiecare nivel, care vor ajunge pana la 2.000 mp, spatiile ample fara coloane interioare si fatada integral din sticla, cu un aport sporit de lumina naturala, se vor adauga celor mai noi tehnologii disponibile si solutiilor eficiente din punct de vedere energetic.

Openville Timisoara reprezinta al doilea ansamblu mixt din portofoliul Iulius Group, dupa Palas Iasi. Localizat in centrul Timisoarei, Openville va fi o destinatie unica in vestul tarii, cu impact regional, inclusiv peste granita: va reprezenta cel mai bun loc in care sa lucrezi si o destinatie aparte de cumparaturi si relaxare.

Tot in Timisoara, mai multi dezvoltatori locali pregatesc o serie de investitii importante in proiecte de birouri: Ovidiu Sandor are in dezvoltare proiectul multifunctional Isho, in timp ce antreprenorul roman Virgil Tornoreanu are in plin proces de constructie proiectul Vox Technology Park din orasul situat pe Bega.