Un clasament realizat de Imobiliare.ro pe baza ofertelor listate pe portal releva ca Bucurestiul se afla la o distanta considerabila fata de celelalte mari orase ale tarii in ceea ce priveste preturile proprietatilor rezidentiale de lux. Astfel, daca in Capitala cel mai scump apartament disponibil spre vanzare se apropie de suma de patru milioane de euro, in celelalte centre regionale cele mai ridicate pretentii ale proprietarilor se situeaza sub un milion de euro - si, adesea, chiar sub pragul de 500.000 de euro.