Dezvoltatorul a semnat un acord cu Raiffeisen Bank pentru finantarea primei faze de dezvoltare a ISHO Offices, componenta de birouri din cadrul proiectului ISHO.

Aceasta prima etapa prevede livrarea unei suprafete inchiriabile de 16.500 mp de birouri de noua generatie, dezvoltatorul propunandu-si sa construiasca unul dintre cele mai tentante proiecte de birouri din vestul tarii. Tot in Timisoara, alti doi antreprenori romani – Iulian Dascalu si Virgil Tornoreanu – au in plin proces de dezvoltare proiectele Openville Timisoara, respectiv Vox Technology Park.

Companii din IT, telecom si automotive, interesate pentru a-si extinde activitatea in Timisoara

Mulberry Development poarta discutii avansate cu mai multe companii interesate de proiect. Este vorba atat despre firme care isi vor extinde activitatea in Timisoara, cat si despre companii noi care vor intra pe piata locala si care doresc sa ofere angajatilor cel mai bun mediu de lucru.

“Se anunta o perioada dinamica pentru zona noastra. Exista un interes crescut in piata dinspre companii cu activitate in domeniul IT si telecom dar si automotive, engineering si servicii. Dincolo de nevoia efectiva de spatiu suplimentar de lucru, observam un interes tot mai mare din partea companiilor in a oferi angajatilor conditii de lucru moderne”, a declarat Ovidiu Sandor.

Proiectul multifunctional ISHO prevede trei etape de dezvoltare. Prima etapa va fi livrata in prima parte a anului viitor, intregul proiect urmand sa fie finalizat pana in 2020, rezultand o cladire de birouri de noua generatie cu o suprafata de peste 50.000 mp, 1.200 de apartamente 2.000 de locuri de parcare, un hectar de parcuri si spatii verzi, precum si restaurante, terase, after-school, debarcarder si statie de vaporetto, facilitati sportive si diverse functii comerciale.

Ovidiu Sandor este unul dintre cei mai cunoscuti antreprenori din domeniu dezvoltarii proiectelor de birouri, cunoscut pentru realizarea a doua proiecte majore in cele mai importante orase secundare din Romania: City Business Centre - in Timisoara si The Office – in Cluj-Napoca.

Valoarea totala estimata a viitorului proiect multifunctional Isho din Timisoara se ridica la circa 120 de milioane de euro.