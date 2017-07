Compania de consultanta imobiliara este detinuta de catre Octavian Badescu, antreprenor in sectorul serviciilor si investitor, printre proiectele sale anterioare numarandu-se Sameday Courier si Retailplus Eastern Europe.

“Principalul motiv pentru care am luat decizia de a investi intr-o franciza imobiliara a fost interesul pe care l-am avut in ultimii ani pentru piata de real estate, mai ales pe segmentul pe care RE/MAX este lider de piata, cel rezidential, zona pe care sunt eu insumi sunt investitor. In plus, am analizat aceasta oportunitate de peste jumatate de an, informandu-ma la un nivel destul de detaliat cu privire la piata interna si la evolutiile de la nivel international, in special ale brandului RE/MAX. Am studiat mai multe modele si am concluzionat ca, la acest moment, acest proiect este cel potrivit pentru a ma implica”, a afirmat Octavian Badescu, precizand, la solicitarea wall-street.ro, ca ”am avut in vedere ca este o afacere in sectorul serviciilor, sector cu care sunt oarecum familiarizat dupa zonele si pietele de servicii abordate deja - de curierat, de cercetare de piata si de marketing direct”.

Legat de investitiile sale personale in rezidential, Octavian Badescu a precizat ca este vorba despre achizitii realizate, in ultimii ani, in centrul si nordul Bucurestiului. De asemenea, antreprenorul a mai declarat, pentru wall-street.ro, ca ”in acest parteneriat vorbim - ca brand si ca sistem - de un lider mondial (RE/MAX), vorbim de un master francizor (Razvan Cuc) care este un antreprenor cu experienta, cu resurse, cu echipa, cu dedicare, cu focalizare, cu o anume expertiza in imobiliare si vorbim de un francizat local (subsemnatul) cu o anume experienta manageriala si antreprenoriala in sectorul serviciilor, cu investitii imobiliare proprii, cu anumite resurse, cu motivatie si cu un plan de dezvoltare la nivel local”.

Antreprenorul a subliniat ca, in acest moment, pe piata imobiliara locala exista un potential semnificativ, mai ales tinand cont de caracteristicile pietei, de nevoile existente privind un serviciu de calitate si de peisajul concurential si economic actual.

Pe segmentul rezidential, in primul trimestru din 2017, apartamentele din Romania s-au scumpit cu 4% fata de nivelul atins in cele trei luni anterioare, potrivit unui raport de piata realizat de platforma Analize Imobiliare, dezvoltata de Imobiliare.ro.Cresterea din primul trimestru al anului 2017 reprezinta al doilea cel mai mare avans inregistrat in ultimii aproape trei ani – fiind depasit doar de un salt de 4,2%, ce a avut loc in T4 2014. Din punctul de vedere al evolutiei preturilor, piata rezidentiala autohtona se inscrie pe un trend ascendent de unsprezece trimestre incoace (incepand cu a doua jumatate a anului 2014). De atunci, marja medie de crestere la nivel trimestrial a fost de 2,4%

“Pe o piata atat de efervescenta cum este cea de real estate, exista o nevoie atat a vanzatorilor, cat si a cumparatorilor pentru servicii de consultanta imobiliara de calitate. Tocmai din acest motiv, filosofia RE/MAX privind reprezentarea exclusiva, lucrul in serviciul vanzatorilor si oferirea unor servicii implicite comisionate cu 0% la cumparatori, poate fi cheia pentru a genera incredere si a derula cu profesionalism o astfel de activitate”, a mai spus Octavian Badescu.

Potrivit afirmatiilor sale, antreprenorul isi propune, intr-un plan ce acopera un orizont de timp de 8 ani, ca RE/MAX Freedom Group sa depaseasca ca si anvergura proiectele sale antreprenoriale precedente.

Octavian Badescu este de parere ca piata imobiliara locala se va educa din ce in ce mai mult si ca agentii imobiliari vor invata care este modul corect de abordare a clientului, treptat fiind perceputi ca profesionisti in domeniu, nu doar ca persoane care intermediaza o tranzactie.

In contextul noii francize inaugurate, RE/MAX isi continua planurile de expansiune din acest an, punand accent pe Bucuresti, principalul pol de dezvoltare imobiliara al tarii, unde sunt vizate 25 de francize in urmatorii ani.