Forte Partners, cunoscut pe piata locala mai mult pentru dezvoltari de cladiri de birouri, investeste 37 de milioane euro intr-un proiect rezidential, Aviatiei Park, prin divizia Forte Partners Residentials. Este cel de-al patrulea proiect rezidential al noii divizii, trei dintre acestea aflandu-se in faza de dezvoltare. Aviatiei Park va include 352 de unitati si este amplasat in zona de nord a orasului, in cartierul Aviatiei.

Forte Partners a dezvoltat, pana in prezent, alte trei proiecte rezidentiale de tip boutique: Londra 27, Calderon 80 si Suvenir 1. Proiectul Londra 27 este vandut integral, iar Calderon 80 si Suvenir 1 se afla in diferite etape de lucru. "Am ales sa testez formula de business pe care o aveam in minte inainte de a trece la scara unei dezvoltari cu sute de apartamente. Am lucrat in echipa cu biroul de proiectare ADNBA si am pus bazele unei noi divizii, Forte Partners Residentials", a declarat Geo Margescu (foto), fondator si CEO al Forte Partners.

Aviatiei Park a primit autorizatia de constructie pentru prima faza si va demara executia in vara acestui an. Proiectul include patru cladiri si se va livra in doua etape. Prima faza include doua blocuri, 176 de apartamente si studio-uri, care se vor finaliza in termen de 18 luni de la data inceperii lucrarilor. In cea de a doua etapa se vor preda urmatoarele 176 de unitati, livrate cu un ecart scurt, de numai 6 luni de la data finalizarii primei faze.

"Aviatiei Park isi propune sa raspunda unei nevoi reale de locuinte medium-high in zona de nord a orasului. Peste 50% din suprafata proiectului va fi reprezentata de spatii verzi. Din cei 15.000 de metri patrati de teren, numai 3.700 metri patrati vor fi ocupati de amprenta celor patru cladiri", spune Geo Margescu.

Regimul de inaltime al blocurilor este de P+10, in vreme ce suprafata utila a studio-urilor si apartamentelor de pana la patru camere variaza intre 50 si 150 de metri patrati.