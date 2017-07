Visma Software a inchiriat 4.200 mp din cei 18.000 mp pe care ii are cea de-a treia cladire de birouri clasa A din ansamblul dezvoltat, in prezent, in proximitatea Iulius Mall Timisoara. Spatiul inchiriat va permite sustinerea strategiei de dezvoltare pe care Visma Software o are pe plan local. Biroul din UBC 3 se va desfasura pe trei etaje din cele 14 ale cladirii.

Visma Software este prezenta in Timisoara din anul 2006 si are 180 de angajati. Compania, cu sediul in Sibiu, are in total circa 400 de angajati in Romania, atat in Sibiu, cat si in Timisoara.

Constructia UBC 3 a inceput in luna iunie a acestui an, termenul estimat de finalizare fiind de aproximativ 12 luni. Acesta este cel de-al treilea imobil office din totalul de sapte prevazute in proiectul mixt din Timisoara. Cu o suprafata totala de peste 130.000 mp, componenta de birouri a ansamblului Openville va deveni un pol regional de business.