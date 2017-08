Tremend a decis sa se mute in Timpuri Noi Square dupa cativa ani de crestere semnificativa. Intre 2012 si 2016, Tremend a inregistrat o crestere de circa 400% a cifrei de afaceri. Compania s-a clasat pe locul 37 in cadrul Deloitte CEE Technology Fast 50, editia 2016 si prima in randul companiilor romanesti pe lista companiilor cu cea mai rapida crestere din regiune. In acest timp, Tremend si-a consolidat echipa de ingineri software si are acum peste 150 de angajati in Bucuresti. Timpuri Noi Square va deveni sediul oficial al companiei in luna octombrie si va facilita continuarea ritmului actual de dezvoltare.

“Un factor cheie in luarea deciziei noastre a fost opinia inginerilor nostri, care doreau o locatie accesibila, alta decat nordul aglomerat al orasului. La noul sediu vom scala echipa, vom continua sa organizam Tech Talks si sesiuni de instruire, vom deschide un laborator experimental pentru cele mai noi tehnologii si vom construi platforme tehnologice cu acoperire globala. De asemenea, suntem bucurosi sa ne aflam in imediata apropiere a Impact Hub, un agregat de idei si comunitati ", a declarat Ioan Cocan, managing partner Tremend.

Cu peste 11 ani de experienta in dezvoltarea de solutii software complexe si tehnologii avansate, Tremend a livrat peste 300 de proiecte pentru clienti din 15 tari si pentru peste 60 de milioane de utilizatori finali. Clientii companiei se ocupa de mai multe industrii, de la sectorul bancar si telecom la sectorul auto, servicii profesionale sau asistenta medicala.

Ansamblul Timpuri Noi Square are o suprafata inchiriabila planificata de 100.000 mp spatii de birouri si spatii comerciale, plus 50.000 mp de spatii rezidentiale spre dezvoltare.

Vastint a inchiriat pana in prezent peste 10.000 mp din proiectul de birouri Timpuri Noi Square. Printre chiriasii proiectului se numara Impact Hub, DCS plus, Kruk, Netcentric Eastern Europe sau Phoenix Contact.